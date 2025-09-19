الجمعة 19 سبتمبر 2025
أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء: تعزيز صناعة المستلزمات الطبية محليًا

د.على الغمراوي،فيتو

 أجرى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، زيارة مصنع وادي النيل أشيتو للصناعات الدوائية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون مع كبرى الكيانات العاملة في قطاعي المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وشهدت الزيارة استعراض إنجازات المصنع في مجال تصنيع مستلزمات الغسيل الكلوي وفقًا لأعلى المعايير المحلية والدولية، إلى جانب مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وتطوير القطاع الصحي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان وصول أحدث الحلول والتقنيات الطبية إلى المرضى والعاملين في المجال الصحي.

 

دعم الاستثمار المحلي في مجال المستلزمات الطبية

 وأكد الغمراوي التزام الهيئة بدعم الاستثمار المحلي في مجال المستلزمات الطبية، موضحًا أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تسهيل واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ويعزز من توافر الأجهزة والمنتجات الطبية الحديثة داخل السوق المصري.

وفي هذا السياق، أوضح الغمراوي أن توفير مستلزمات الغسيل الكلوي بجودة عالية يمثل أولوية قصوى للهيئة، مشيرًا إلى أنها تعمل على ضمان توافرها بشكل مستدام داخل السوق المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى ودعم المنظومة الصحية.

ومن جانبهم، أشاد مسؤولو مصنع وادي النيل أشيتو للصناعات الدوائية بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم صناعة المستلزمات الطبية، وخاصة مستلزمات الغسيل الكلوي، مؤكدين أن جهود الهيئة في تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة تنظيمية مرنة أسهمت بشكل مباشر في تطوير قدرات المصنع وتعزيز جودة منتجاته وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن تلبية احتياجات المرضى ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية.

وشارك في الزيارة من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتور مهاب فادي، رئيس الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية، والدكتورة دعاء محروس، مدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستلزمات الطبية.

ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الابتكار والتطوير في مجال الرعاية الصحية، وتوفير بنية تحتية تنظيمية مرنة وفعّالة، تُمكّن من تسريع وصول المستلزمات الطبية المتقدمة إلى مستحقيها، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن المصري ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

