الصحة: 20% من المواليد في مصر نتيجة حمل غير مرغوب فيه

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، أن إصلاح الخصائص السكانية للسكان يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية مكافحة الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027 هو هدف استراتيجي لتحقيق التوازن السكاني والتنمية المستدامة.

وأوضحت "الألفي" أن دعم مشورة ما قبل الزواج يمثل خطوة مهمة لضمان وعي الأزواج الجدد، مشددة على أهمية تأجيل الحمل الأول لمدة عام والمباعدة بين الحمل المتعاقبة من 3 إلى 5 سنوات للحفاظ على صحة الأم والطفل.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم أن الألف يوم الأولى من حياة الطفل تمثل 85% من قدراته المستقبلية، ما يجعل الاهتمام بالتغذية والرعاية في هذه المرحلة أمرا مصيريًا.

وأشارت إلى أن كثرة الولادات تضعف الأبناء وتعرضهم لاحتمالات الوفاة، حيث ما زالت معدلات وفيات الأطفال في مصر تسجل 18 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، و117 وفاة لكل ألف في بعض المناطق.

وأكدت أن تعليم الأمهات وبناء الثقة في الخدمات الصحية الأولية يمثلان ركيزة أساسية لخفض هذه المعدلات.

وتطرقت نائب الوزير إلى قضية الزواج المبكر، مؤكدة أن 30% من الزيجات في محافظة المنيا هي زواج أطفال، وأن 20% من المواليد في مصر نتيجة حمل غير مرغوب فيه، وهو ما يتطلب مزيدًا من التوعية ودعم فكرة عدم زواج الفتاة قبل سن 18 عامًا.

وأضافت أن وزارة الصحة تعمل على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة، من خلال التركيب الفوري للوسائل بعد الولادة مباشرة، مشيرة إلى أن الأنيميا تكلف مصر نحو مليار دولار سنويًا.

وكشفت "الألفي" أن كل دولار ينفق على مكافحة سوء التغذية يوفر 30 دولارًا، بينما كل دولار ينفق على تنظيم الأسرة يوفر 58 دولارًا، وهو ما يعكس جدوى الاستثمار في صحة الأسرة والطفل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.