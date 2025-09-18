الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

في زيارة مفاجئة، نائب وزير الصحة يوجه باستبعاد مدير مناوب بمستشفى قطور المركزي بالغربية

د. عمرو قنديل، فيتو
د. عمرو قنديل، فيتو

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة مفاجئة صباح اليوم الخميس، إلى مستشفى قطور المركزي بمحافظة الغربية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين لضمان جودة الخدمات الصحية وتذليل أي تحديات تواجه المنظومة.

استبعاد المدير المناوب بالمستشفى بسبب تغيبه عن العمل

خلال الزيارة، وجه نائب الوزير باستبعاد المدير المناوب بالمستشفى بسبب تغيبه عن العمل، موصيًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتفقد "قنديل" أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة، حيث وجه بسرعة إجراء أعمال الصيانة لجهاز الأشعة المقطعية، كما زار أقسام ملاحظة الأطفال والرجال والعناية المركزة، مشيدًا بأداء الأطباء وجهود الفريق الطبي بقسم الحضانات الذي يضم 14 حضانة. 

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير حرص على زيارة المرضى في أقسام الملاحظة والعناية المركزة للاطمئنان على تلقيهم الخدمات الطبية والعلاجية بانتظام.

كما التقى عددًا من المواطنين في ساحات الانتظار، موجهًا بتسريع إجراءات حالات نفقة الدولة، ومتابعة توافر الأدوية وصرفها بشكل منتظم. وأجرى حوارًا مباشرًا مع بعض المرضى للتأكد من استمرارية حصولهم على الخدمات الطبية بعد مغادرتهم المستشفى.

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بالاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز البحث العلمي

كابوس يهدد الأسر، الصحة تحذر من مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

وتعكس هذه الزيارة التزام وزارة الصحة بتعزيز جودة الخدمات الطبية، وضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين، مع المتابعة المستمرة لتحسين أداء المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

