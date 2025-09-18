حازم الأشموني يكرم أوائل الشهادات العامة وذوي الهمم من أبناء الشرقية

كرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 90 طالبا وطالبة من أوائل شهادات (الثانوية العامة والأزهرية - الدبلومات الفنية والتعليم المزدوج وذوي الهمم والإعدادية العامة والأزهرية وذلك بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تشجيعًا لهم على مواصلة التفوق في المراحل التعليمية المختلفة بمحافظة الشرقية.

الاحتفالية تعاون فيها المحافظة ومنطقة الأزهر والتربية والتعليم

جاء ذلك خلال مشاركته إحتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025 م، والتي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومنطقة الشرقية الأزهرية بقاعة اجتماعات الديوان العام.

حضور الاحتفالية من التنفيذيين بمحافظة الشرقية

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور السيد الجنيدي وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية والطلبة المتفوقين وأسرهم.

الطالب أحمد بلال الحسيني يقرأ القرآن

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالب بلال الحسيني المقيد بمعهد تلراك الأزهري بكفر صقر، ثم كلمة لمحافظ الشرقية أعرب فيها عن سعادته لتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات في الشهادات العامة والأزهرية وذوي الهمم للاحتفال بهم وتكريمهم تقديرًا لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة.

تقديم اجيالا قادرة على البناء والمشاركة

أكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية لا تألوا جهدًا نحو تطوير منظومة التعليم وتسعى جاهدة لوضع أطر وبرامج تعليمية جديدة تتواكب مع أحدث الأساليب والطرق الحديثة لتحقيق طفرة تعليمية وتقديم أجيالًا جديدة قادرة على البناء والمشاركة في صنع مستقبل الوطن، مؤكدًا على ضرورة مواصلة التفوق الدراسي في مختلف المراحل الدراسية.

دور الأسرة في رعاية أبنائها

أشاد المحافظ بدور الأسرة في رعاية أبنائها والإهتمام بهم وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات مطالبًا المكرمين بالاستمرار في التفوق الدراسي والحصول على أعلى الدرجات سواء في التعليم الثانوي أو الجامعي والمشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بتفوق الطلاب من ذوي الهمم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادة ( الثانوية العامة والأزهرية) وتغلبهم بالإرادة والعزيمة على الصعاب التي واجهتهم خلال فترة الدراسة مقدمًا الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالتعليم العام والأزهري، لجهدهم المتواصل في تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم

بينما قدم محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم للمنظومة التعليمية بالمحافظة والتي تضم مايزيد عن 185 طالبا وطالبة داخل 4986 مدرسة بها 49422 فصلا مدرسيا وتم تحقيق معدل إنجاز عالٍ في تقليل عدد المدارس التي بها فترة مسائية لتصبح 284 مدرسة بدلا من 1073 وكذلك الكثافة بالفصول المدرسية بجانب احراز مراكز متقدمة بفضل الدعم الدائم من المحافظة وسعي أولياء أمور الطلاب للوقوف جنبًا إلى جنب مع المعلمين لوصول أبنائهم لهذا التكريم.

الدكتور السيد الجنيدى رئيس أزهر الشرقية

ألقى الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية كلمة قدم خلالها التهنئة للمحافظ ولأبناء المحافظة بقرب العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن الشرقية استطاعت بفضل مجهود أبنائها والدعم الدائم من المحافظة أن تحصد 7 مراكز على مستوى الجمهورية في التعليم الثانوي الأزهري والذي يعد دليلًا واضحًا على أن الأزهر الشريف سيظل دائما الداعم الرئيسي للعلم والمعرفة والحفاظ على صحيح الدين.

تكريم وكيل وزارة التعليم والازهر

الاحتفالية كرم محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بمنحهما وسام التميز وشهادة تقدير لأدائهما المتميز وحسن الإشراف على العملية التعليمية وحصد أبنائنا الطلاب والطالبات لمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة.

المكرمون وجهوا الشكر للمحافظ

وفي نهاية الاحتفالية أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لـمحافظ الشرقية ودعوته لهم لحضور احتفالية المحافظة بتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية ليمثل لهم دافعًا نحو تحقيق المزيد من التفوق والنجاح، كما قاموا بالتقاط صور تذكارية مع المحافظ مقدمين له الشكر والتقدير ولجميع القائمين على التعليم العام والفني والأزهري

