محافظ الشرقية يواصل لقاءاته الدورية بنواب البرلمان لبحث مشاكل المواطنين

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التواصل بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من نواب البرلمان بالمحافظة وذلك لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ بمحافظة الشرقية.

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعًا نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية إحتياجاته وتحقيق طموحاته

