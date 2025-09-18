الخميس 18 سبتمبر 2025
محافظات

محافظ الشرقية يواصل لقاءاته الدورية بنواب البرلمان لبحث مشاكل المواطنين

محافظ الشرقية يواصل
محافظ الشرقية يواصل لقاءاته بنواب البرلمان

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التواصل بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

محافظ الشرقية يلتقي مدير الإصلاح الزراعي الجديد

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من نواب البرلمان بالمحافظة وذلك لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ  بمحافظة الشرقية.

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

محافظ الشرقية يلتقي وكيل وزارة التموين الجديد ويؤكد دعم جهود تحسين الخدمات

كما ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعًا نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية إحتياجاته وتحقيق طموحاته

الخدمات المقدمة للمواطنين مستوى الخدمات خطط المحافظة المستقبلية الأجهزة التنفيذية نواب البرلمان المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

