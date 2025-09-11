الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توجيهات بتشجير جوانب مصرف بلبيس بعد حادث كوبري ملوينا

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

شهدت محافظة الشرقية استجابة سريعة لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الإقليم، حيث أطلق اللواء أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، تحركًا عاجلًا لتأمين جوانب مصرف بلبيس الملاصق لكوبري ملوينا، وذلك عقب الحادث الأليم الذي أودى بحياة خمسة شباب إثر سقوط سيارتهم في مياه المصرف، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي ومطالبات بضرورة التدخل الفوري لمنع تكرار الكارثة.

سقوط سيارة ملاكي في رشاح بلبيس بالشرقية وجهود مكثفة لاستخراج ركابها (صور)

اللجوء إلى التشجير كإجراء سريع لتقوية التربة وزيادة تماسكها

وأوضح رئيس المركز أن القرار جاء عقب معاينة ميدانية أجراها وكيل وزارة الري للصرف الزراعي، والتي بيّنت هشاشة التربة على جانبي المصرف، ما يجعل إقامة حائط خرساني ساند في المرحلة الحالية أمرًا غير آمن. 

وأكد على أن إنشاء الحائط يتطلب تجهيزات هندسية معقدة تستغرق نحو ستة أشهر وتتكلف أكثر من 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الحل العاجل تمثل في اللجوء إلى التشجير كإجراء سريع لتقوية التربة وزيادة تماسكها، تمهيدًا لتنفيذ حلول إنشائية مستقبلية أكثر أمانًا.

مشاركة واسعة وجهود ميدانية

ووجّه اللواء أحمد شاكر ببدء أعمال التشجير فورًا، بمشاركة نواب رئيس المركز، ومدير الإدارة الزراعية، ورؤساء الوحدات المحلية، مع الالتزام بغرس الأشجار بمسافات تتراوح بين 5 و10 أمتار لتفادي إعاقة أعمال الصيانة والتطهير، مؤكدا أن التشجير لن يتعارض مع تعليمات مديرية الطرق أو أعمال الصيانة الدورية للمصرف، بل سيؤمّن حياة المواطنين ويضيف مظهرًا جماليًا للمنطقة.

مطالب شعبية وتحرك حكومي

كانت مدينة بلبيس شهدت حادثا مأساويا أسفر عن مصرع 5 شباب، ما أحدث صدمة كبرى بين الأهالي ودفعهم إلى المطالبة بتأمين المنطقة المحيطة بالمصرف. 

وأكد رئيس المركز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على الاستجابة لمطالب المواطنين وتعزيز معايير السلامة العامة على الطرق والمرافق المائية، بما يحول دون تكرار مثل هذه الكوارث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب سيارة ملاكي في مصرف بلبيس إحصاءات حوادث الطرق في مصر حوادث الغرق بالشرقية أخبار حوادث مصر اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

أمين الأعلى للجامعات: جائزة التميز الحكومي تدعم المكانة الرائدة لجامعاتنا إقليميًا ودوليًا

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

الدوري الممتاز يعود لدائرة الضوء.. مواعيد الجولة السادسة.. الزمالك يلتقي المصري في صراع الصدارة.. الأهلي وإنبي مواجهة مرتقبة.. الظهور الأول لـ الرمادي مع البنك.. وغياب بيراميدز

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

البابا تواضروس يصلي قداس عيد النيروز بالإسكندرية ويمنح الشعب وصايا للسنة الجديدة

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4185 جنيها

رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع مصر في رفض تهجير الشعب الفلسطيني

وزيرا الإسكان والأوقاف يناقشان عددًا من الموضوعات المشتركة

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads