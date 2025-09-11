توجيهات بتشجير جوانب مصرف بلبيس بعد حادث كوبري ملوينا

شهدت محافظة الشرقية استجابة سريعة لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الإقليم، حيث أطلق اللواء أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، تحركًا عاجلًا لتأمين جوانب مصرف بلبيس الملاصق لكوبري ملوينا، وذلك عقب الحادث الأليم الذي أودى بحياة خمسة شباب إثر سقوط سيارتهم في مياه المصرف، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي ومطالبات بضرورة التدخل الفوري لمنع تكرار الكارثة.

اللجوء إلى التشجير كإجراء سريع لتقوية التربة وزيادة تماسكها

وأوضح رئيس المركز أن القرار جاء عقب معاينة ميدانية أجراها وكيل وزارة الري للصرف الزراعي، والتي بيّنت هشاشة التربة على جانبي المصرف، ما يجعل إقامة حائط خرساني ساند في المرحلة الحالية أمرًا غير آمن.

وأكد على أن إنشاء الحائط يتطلب تجهيزات هندسية معقدة تستغرق نحو ستة أشهر وتتكلف أكثر من 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الحل العاجل تمثل في اللجوء إلى التشجير كإجراء سريع لتقوية التربة وزيادة تماسكها، تمهيدًا لتنفيذ حلول إنشائية مستقبلية أكثر أمانًا.

مشاركة واسعة وجهود ميدانية

ووجّه اللواء أحمد شاكر ببدء أعمال التشجير فورًا، بمشاركة نواب رئيس المركز، ومدير الإدارة الزراعية، ورؤساء الوحدات المحلية، مع الالتزام بغرس الأشجار بمسافات تتراوح بين 5 و10 أمتار لتفادي إعاقة أعمال الصيانة والتطهير، مؤكدا أن التشجير لن يتعارض مع تعليمات مديرية الطرق أو أعمال الصيانة الدورية للمصرف، بل سيؤمّن حياة المواطنين ويضيف مظهرًا جماليًا للمنطقة.

مطالب شعبية وتحرك حكومي

كانت مدينة بلبيس شهدت حادثا مأساويا أسفر عن مصرع 5 شباب، ما أحدث صدمة كبرى بين الأهالي ودفعهم إلى المطالبة بتأمين المنطقة المحيطة بالمصرف.

وأكد رئيس المركز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على الاستجابة لمطالب المواطنين وتعزيز معايير السلامة العامة على الطرق والمرافق المائية، بما يحول دون تكرار مثل هذه الكوارث.

