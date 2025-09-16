الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة عدد  من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية، وتغيير الأنشطة الصناعية بمحافظة الشرقية.

محافظ الشرقية: البت في 2375 شكوى وطلبا من المواطنين

اللواء عبدالغفار الديب 

 جاء ذلك حضورالدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كُجُك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة.

الحضور بالاجتماع 

بالاضافة الى الدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ويسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية والمهندسة نهي العزازي مدير عام الإدارة الهندسية والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار وهاني السيد مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام وممثلين عن مديريات الاسكان والطرق والتموين والطب البيطري والعمل وحماية الاراضي وهيئة الطرق والكباري والجهات ذات الصلة

 

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي تحقيق مطالب  واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن..

استعراض عدد من الطلبات 

خلال الاجتماع تم استعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتي شملت إقامة وتغيير نشاط مشروعات استثمارية متمثلة في ( ثلاجة لحفظ اللحوم والخضروات والفاكهة – تدوير مخلفات زراعية) وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقا للقانون 

فرص عمل حقيقية 

وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم، وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين

محافظ الشرقية يزور دار المدينة المنورة لرعاية الأيتام بمدينة العاشر

تهيئة الأجواء المناسبة 

 وأكد أن المحافظة ستعمل علي تذليل كافة العقبات وتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن المستثمر من إقامة مشروعات حقيقية علي أرض المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

 

