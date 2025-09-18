محافظ الشرقية يشهد توزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية احتفالية مؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة الشرقية والمُقامة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيع 50 شنطة مدرسية تضم الكراسات والأدوات المدرسية على الطلاب والطالبات من الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي تكافل وكرامة، وذلك ضمن 500 شنطة سيتم توزيعهم بمختلف المراكز والمدن دعمًا للطلاب وتزامنًا مع قرب العام الداسي الجديد 2025 / 2026.

تقديم الرعاية الاجتماعية بالمناسبات والأعياد

وأكد محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

كما أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لمؤسسات المجتمع المدني بمواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجًا وخاصة في المناسبات والأعياد.

استمرار التعاون بين التضامن والمجتمع المدني بالشرقية

ومن جانبه أشار أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

