محافظ الشرقية يزور دار المدينة المنورة لرعاية الأيتام بمدينة العاشر

زار المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، دار المدينة المنورة العامة لرعاية الأيتام بمدينة العاشر من رمضان، والمشهرة برقم 220 لسنة 1992، للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسة للنزلاء، والتعرف على جهود القائمين عليها في دمج الأيتام داخل المجتمع.

بدأ المحافظ الزيارة بتفقد غرف الإقامة، وصالات الأنشطة، والمكتبة، وصالة الطعام، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية.

وتعرف خلال الجولة على الخدمات المقدمة للأيتام من خلال السيد عثمان، مدير الدار، الذي أوضح أن الدار تخضع لإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، وتضم حوالي 70 طفلًا تتراوح أعمارهم بين سنة و21 عامًا.

وأضاف مدير الدار أن المؤسسة تقدم خدمات رعاية شاملة تشمل الجوانب الاجتماعية والتعليمية والصحية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية اللاحقة للخريجين، بهدف تمكين الأبناء حتى يصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس.

اختتم محافظ الشرقية زيارته بكلمة وجه فيها الشكر لجميع العاملين في دار المدينة المنورة على جهودهم المبذولة، ومستوى النظافة والخدمات المقدمة للأيتام، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

كما التقى المحافظ بعدد من الأطفال وأجرى معهم حوارًا هادئًا للاطلاع على أحوالهم ومستوى الرعاية المقدمة لهم، مؤكدًا على ضرورة تضافر جهود المجتمع المدني مع الجهاز التنفيذي لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأيتام.

محافظ الشرقية يزور حضانة براعم التوحيد النموذجية

توجه محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، لتفقد حضانة "براعم التوحيد النموذجية" التابعة لجمعية أنصار السنة المحمدية بالمدينة، الواقعة بالمجاورة الـ42، والمشهرة برقم 839 لسنة 1993.

وأوضح أحمد نور الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الحضانة مقامة على مساحة 500 متر من إجمالي 1605 متر، وتتسع لاستقبال 100 طفل وطفلة. تتكون الحضانة من 10 فصول مدرسية، منها فصلان للأطفال من الميلاد حتى عامين، و8 فصول للأطفال من سن 2 إلى 4 سنوات. كما تضم ملاهي وحديقة مفتوحة تستخدمها الأطفال للعب والتنزه خلال اليوم.

حرص المحافظ على تدوين كلمة شكر للعاملين في الجمعية والقائمين عليها، وكذلك لمديرية التضامن الاجتماعي، مشيدًا بالاهتمام بالنظام والنظافة في الحضانة وسكن المغتربات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم.

وأكد محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام، وخاصة ذوي القدرات والهمم، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، لمساعدتهم على أداء رسالتهم النبيلة في خدمة هذه الفئة.

رافق المحافظ خلال الزيارتين المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، وأحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد الصادق، وكيل المديرية، بالإضافة إلى سيد عثمان، مدير دار المدينة المنورة لرعاية الأيتام، وأحمد نور الدين، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية بالعاشر من رمضان.

