محافظ الشرقية: البت في 2375 شكوى وطلبا من المواطنين

أكد إبراهيم عزالدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بمحافظة الشرقية إن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال عام 2025 تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

كما تم تنظيم (10) لقاءات جماهيرية ل (107) مواطن للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لهم وتلبيه كافة مطالبهم في حدود الإمكانيات المتاحة وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فورًا.

جهود فريق عمل ادارة خدمة المواطنين

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد اشاد بجهود فريق عمل إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام لإستقبال عدد (2375) شكوى وطلب منذ مطلع العام الجارى2025،تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام مشيرًا إلى أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها.

تقديم مساعدات مالية

ولفت المحافظ الى أنه خلال اللقاءات الجماهيرية تم تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجًا من مديرية التضامن الاجتماعي وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الإجتماعية اللازمة للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات كما تم الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر

كما تم تكليف كلًا من وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي تعاني من أمراض مزمنة،بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين القادرين على العمل من خلال مديرية العمل وأيضًا توفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.

