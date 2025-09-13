محافظ الشرقية يتابع إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بأبو حماد

توجهت الأجهزة التنفيذية بمركزومدينة أبو حماد برئاسة المهندس سامي معجل رئيس المركز بالتنسيق مع مسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحى إلى شارع بورسعيد بالمدينة، والبدء فورًا في أعمال الإصلاح للكسر المفاجئ لماسورة المياة بمحافظة الشرقية وذلك بخط مياه الشرب الرئيسي قطر “٥٥٠ مم”.

وتم فصل المياه عن المنازل لحين الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى لمنازل الأهالي فضلًا عن شفط تراكمات المياه من الشارع،وفتحه أمام حركة السيارات والمارة وعودة الحياة إلى طبيعتها..

وقدم الأهالي الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للمتابعة السريعة لأي مشاكل طارئة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة حل أي مشكلات طارئة والتواصل الدائم مع المواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى وتحسين الخدمات المقدمة إليهم في كافه القطاعات الخدمية.

