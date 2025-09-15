الإثنين 15 سبتمبر 2025
محافظات

مستشار رئيس الجمهورية يشهد تنفيذ مشروعات صرف صحي جديدة بالشرقية

 تفقد اللواء خالد فودة، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، توسعات محطة معالجة صرف صحي السدس بطاقة تصميمية 10 آلاف متر مكعب يوميًا، والتي تم تنفيذها بتكلفة 100 مليون جنيه، وتُعد إحدى المحطات الحيوية ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (SRSSP). 

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: لا وجود لفيروس Xfg في مصر

حل أي صعوبات تواجه التنفيذ وتسليم المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة

 وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى حرصه على متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، والنزول على الطبيعة لتذليل أي عقبات وحل أي صعوبات تواجه التنفيذ وتسليم المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة. 

 

 وأضاف المحافظ أنه من المقرر افتتاح 6 مشروعات جديدة بقطاع الصرف الصحي خلال سبتمبر الجاري بمراكز الزقازيق وأبو حماد وفاقوس وههيا والإبراهيمية، بتكلفة إجمالية 368.5 مليون جنيه، ضمن احتفالات الشرقية بعيدها القومي، لتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة أبناء المحافظة.

 وخلال الجولة، تجوّل مستشار الرئيس والمحافظ ومرافقوهم بمكونات المحطة واستمعوا إلى شرح المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حول آلية المعالجة بنظام التهوية السطحية، وتمت الإشارة إلى توسعات المحطة بنظام الباي بلوك لخدمة 22 ألف نسمة من أهالي القرى الرئيسية: (الحبش – الشرقية مباشر – كفر الشرفا - السدس – تل محمد – طواحين الأكراش – الشيخ داود)، إضافة إلى 7 قرى تابعة: (خليل رحمي – زين الدين – السيد البنا – أبو كامل – قبطان – أبو سعدة – عرب حميده)، فيما تمر المحطة حاليًا بمرحلة تجارب ما قبل التشغيل.

وحضر الزيارة المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، والمهندس فتحي بنداري، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ويسري راشد، رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، وعدد من نواب البرلمان.

