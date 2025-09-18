مكتبة مصر بالزقازيق تنظم ندوة تثقيفية لتفعيل مبادرة "معا بالوعي نحميها"

أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية قيام وحدات "تكافؤ الفرص - السكان - حقوق الإنسان حماية الطفل" ولجنة ذوي الهمم المتواجدة بالديوان العام بتنظيم ندوة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية والمجلس القومي للمرأة، تحت عنوان "معًا.. بالوعي نحميها" أمس بمكتبة مصر العامة بالزقازيق وذلك لرفع الوعي وصياغة الرسائل التي تهدف إليها المبادرة للوقوف مع الدولة لضمان الاستقرار وتأمين حياة أفضل.

دور وحدات الطفل فى وقاية الأطفال

وتحدثت هبة محمد حمد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل ، عن دور وحدات حماية الطفل فى وقاية الأطفال وحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها مثل الإيذاءات (الجسدية – النفسية – الجنسية ) وتوعية الأسرة والأطفال بكيفية وقاية أنفسهم من الاعتداءات.

جهود لجنة ذوي الهمم

وعرضت الدكتورة رانيا ربيع رضوان مقرر لجنة ذوي الهمم بالديوان العام جهود لجنة ذوي الهمم لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الهمم بالإضافة لشرح أنواع الإعاقات وأهمية الاكتشاف المبكر لها، وطرق التدخل فى حالة اكتشاف الإعاقة،فضلًا عن ضرورة تقديم الدعم النفسي لأهالي الطفل المعاق.

جهود وحدة السكان بالشرقية

بينما أوضحت ريهام أحمد رجب مدير وحدة السكان بالديوان العام جهود وحدة السكان فى دعم وتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية عبر تمكين الشباب والمرأة، ونشر الوعي المجتمعي، ورصد وتحليل البيانات السكانية، وتقديم توصيات لصانعي القرار، وذلك بهدف تحسين الخصائص السكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحضور محمد فوزى مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.

المهندس حازم الأشموني

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تفعيل مبادرة"معا.. بالوعي نحميها" من أجل دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والاجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات،موجهًا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية

دعم القيادة السياسية لكل ما يخدم استقرار الدولة

وأعرب محافظ الشرقية عن تقديره للتعاون المثمر بين الجهات المنظمة، مشيرًا إلى أهمية المبادرة في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأمن القومي والموضوعات الاجتماعية، ومؤكدًا على دعم القيادة السياسية، لكل ما يخدم استقرار الدولة ويعزز تماسك المجتمع.

