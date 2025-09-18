محافظ الفيوم: 2167 مدرسة جاهزة لاستقبال 986 ألفا و770 تلميذا بالعام الجديد

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا حضره الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ومدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، ومدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية ومديرو عموم ديوان عام التربية والتعليم ورؤساء المدن، لمراجعة جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026.

جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن 2167 مدرسة جاهزة تماما لاستقبال 986 ألف و770 تلميذًا، بالعام الدراسي الجديد 2025/2026، منها 602 مدرسة للتعليم الابتدائي، و372 للمرحلة الإعدادية، و63 مدرسة للثانوي العام، و101 مدرسة للتعليم الفني، و111 للتعليم الخاص عربي ولغات، و583 للتعليم المجتمعي، و318 لرياض الأطفال، و17 مدرسة للتربية الخاصة، وقد تم سد العجز من المعلمين والمعلمات بمختلف مدارس المحافظة من خلال معلمي الحصة، لانتظام سير العملية التعليمية.

وأضاف، أنه جارٍ العمل لاتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، الانتهاء الإجراءات الإدارية لافتتاح مدرسة دولية حكومية بمدينة الفيوم الجديدة خلال الفترة المقبلة، وموعد وشروط التقديم لها، لاستقبال التلاميذ من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وتم اعتماد 29 مدرسة بالهيئة العامة للجودة والاعتماد خلال العام الدراسي 2024/ 2025، ومستهدف إعتماد 150 مدرسة لعام 2025/ 2026، مشيرا الي أنه تم استلام الكتب الدراسية ويجري الانتهاء من توزيعها على الإدارات التعليمية، لتسليمها للتلاميذ مع بدء العام الدراسي، وتم تنظيم 80 برنامج تدريبي استهدف 21 ألف و668 معلمًا ومعلمةً، و10 ورش عمل، استهدفت 3000 آخرين بهدف رفع كفاءتهم.

الانتهاء من تجهيز المدارس

وشدد محافظ الفيوم على الانتهاء من كافة الترتيبات ومراجعة أعمال صيانة شبكات المرافق بالمدارس، من "مياه شرب وصرف صحي وكهرباء واتصالات"، ومراجعة عوامل السلامة والأمان حفاظًا على التلاميذ، مكلفًا السكرتير العام للمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، لسرعة تلافي ملاحظات الصيانة البسيطة داخل المدارس بشكل عاجل، كما وجه رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالمرور على المدارس للتأكد من جاهزية المقاعد الدراسية ومدى توافرها، وكذا جاهزية دورات المياه، وسلامة الأسوار والأبواب الرئيسية بالمدارس، فضلًا عن التأكد من صيانة أبواب وشبابيك الفصول والمراوح.

تكليفات رؤساء المدن

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن بتكثيف أعمال النظافة بنطاق المدارس، والتنسيق مع مسئولي المرور لتيسير الحركة بالطرق المؤدية إليها، بجانب التنسيق مع مسئولى شرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات بنطاقها، بما يسهم فى توفير الهدوء والأجواء الملائمة للعملية التعليمية بالمدارس، فضلًا عن التنسيق مع مسئولي المواقف والنقل الجماعي، للتأكد من خطوط سير سيارات الأجرة والسرفيس، وتوفير ما يلزم من مركبات لنقل الطلاب إلى مدارسهم خاصة طلاب الجامعة، موجهًا بتذليل أى معوقات أمام التلاميذ، والعمل على مواجهة أية مشكلات قد تواجه العملية التعليمية لسرعة حلها، مؤكدا على التصدي بحسم لأى ممارسات سلبية تضر بالعملية التعليمية.

مدرسة دولية حكومية

كما شدد محافظ الفيوم، على انتظام سير العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى الجديد، وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بسرعة نهو إجراءات المدرسية الدولية الحكومية بالفيوم الجديدة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لافتتاحها ودخولها الخدمة خلال الفترة القادمة، كما وجه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بإعداد بيان مفصل بشأن أية ملاحظات تتصل بشبكات المرافق بالمدارس، للعمل على سرعة تلافيها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما وجه وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني من "مؤسسات خيرية وجمعيات أهلية"، لسداد مصروفات التلاميذ غير القادرين.

أعمال هيئة الأبنية التعليمية

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، أنه تم الانتهاء من تجهيز 30 مدرسة، بإجمالى 368 فصلًا، بتكلفة 313 مليون و501 ألف جنيه، خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى الآن، سيتم دخولها الخدمة بالعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، منها 4 مدارس جدد، بإجمالي 100 فصلًا دراسيًا، ومدرستين إحلال كلي، بإجمالي 24 فصلًا، و6 مدارس إحلال جزئي، بإجمالي 88 فصلًا، وتوسعة 18 مدرسة، بإجمالي 126 فصلًا، وتم صيانة 99 مدرسة، بتكلفة 174 مليون 542 ألف جنيه.

وأضاف، أنه جارى العمل لإنهاء 25 مدرسة خلال الفترة القادمة، بإجمالي 387 فصلًا دراسيًا، بتكلفة 337 مليون و665 ألف جنيه، منها 6 مدارس إنشاء جديد، بإجمالي 99 فصلًا دراسيًا، و3 مدرسة إحلال كلي، بإجمالي 86 فصلًا، و5 مدارس إحلال جزئي، بإجمالي 83 فصلًا، وتوسعة 11 مدرسة، بإجمالي 119 فصلًا دراسيًا، وستدخل هذه المدارس الخدمة تباعًا عقب انتهاء تجهيزها بالمستلزمات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.