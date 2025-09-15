الإثنين 15 سبتمبر 2025
محافظ الفيوم يتفقد أول محطة صرف صحي تعمل بالطاقة الشمسية

محطة الصرف بالإعلام،
محطة الصرف بالإعلام، فيتو

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول محطة صرف صحي تعمل بالطاقة الشمسية المقامة بقرية الإعلام، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وتعمل المحطة بالنظام التبادلي مع شبكة الكهرباء، وتتم المحاسبة من شركة الكهرباء بنظام المقاصة عن طريق العداد التبادلي الذي يقيس التيار الكهربائي في الاتجاهين.

 

محطة الطاقة الشمسية

تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية لمحطة الطاقة الشمسية 80 ميجا وات، وتتكون من  68 لوح طاقة شمسية مقسمين إلى أربع مجموعات، قدرة اللوح الواحد 605 وات، بإجمالي 41.14 كيلو وات،  بتكلفة إجمالية 1.1 مليون جنيه، وتسهم المحطة في تقليل حجم الانبعاثات الضارة من ثاني أكسيد الكربون بمقدار 42 طن سنويًا، ومن المتوقع استرداد رأس المال خلال فترة 5 سنوات و6 أشهر.

 

مشروع الصرف الصحي بقرية الإعلام

وأقيم مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالإعلام على مساحة 810 متر مربع، وأنشئت المحطة بطاقة تصميمية 9504 متر مكعب / يوم، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 53 مليون جنيه، ويخدم قرية الإعلام والعزب المجاورة، ويشمل محطة رفع، وخط طرد بطول 3500 متر طولي تقريبًا، وشبكة انحدار بطول 18000 متر طوليّ تقريبًا، وتتكون المحطة من عنبر طلمبات، وبياره، ومحولين كهرباء بقدرة 300  كيلو وات، ومولد 180 كيلو وات، ومخزن، ومبني المولد، وغرفة أرضية لقياس التصرف الخارج.

 

خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات عينية للمستحقين

انقطاع مياه الشرب 9 ساعات عن عدد من قرى الفيوم غدا

يذكر أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي تتبنى خطة للتوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية في تشغيل محطات الصرف الصحي.

