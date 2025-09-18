أكثر من 216 ألف مستفيد من خدمات مستشفيات الفيوم خلال شهر أغسطس

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنشطة مديرية الصحة خلال شهر أغسطس الماضي، من خلال تقرير أعدته الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

المترددون علي المستشفيات الحكومية

وجاء خلال التقرير، أن 216950 مريضًا قد تلقوا الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية خلال شهر اغسطس، واستقبلت الطوارئ 81767 مريضًا ومصابًا، كما تم إجراء 9806 عملية جراحية، واستقبال 830 حالة عناية مركزة، و122حالة قسطرة قلب.

كما تم إجراء 4 عمليات قلب مفتوح، واستقبال 364 طفل بالحضّانات، بينما تردد 18547 مريضًا على قسم الأشعة العادية، وتم إجراء 4673 أشعة موجات فوق صوتية، و3364 أشعة مقطعية، و789 إيكو، و43 دوبلر، و162 أشعة رنين مغناطيسي، كما اجري قسم النساء والولادة 348 عملية ولادة خلال شهر أغسطس الجاري.

ندوات توعية وقوافل طبية

وجاء بالتقرير أن مديرية الصحة نظمت 39 ندوة توعوية خلال القوافل العلاجية، حضرها 1052 مواطن، و958 ندوة توعوية على مستوى الإدارات الصحية حضرها 23780 مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة، حول رعاية الأم والجنين، والاعتلال الكلوي، واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وأهمية الكشف المبكر عن السكر، والأمراض المزمنة، والأمراض الوراثية، والأورام السرطانية، والرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، بالإضافة إلى 870 ندوة استفاد منها 15400 مواطن بالمشآت الصحية.

حملات إدارة العلاج الحر

وشنت إدارة العلاج الحر 221 حملة علي المنشأت الطبية الخاصة، ونفذت 10 قرارات غلق إداري، وحررت 4 محاضر احيلت الي النيابات المختصة، كما شنت إدارة مراقبة الأغذية 375 حملة علي منشأت غذائية، وحررت 196 جنحة، واعدمت 250 كيلو خضراوات وفاكهة، و80 لتر مشروبات وعصائر منتهية الصلاحية، أوصت بغلق 4 منشآت لعدم وجود تراخيص أو عدم توفر الاشتراطات الصحية بها.

أنشطة الخدمة الاجتماعية

وكشف التقرير عن تنظيم إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية 574 ندوة توعوية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية حضرها 43211 مواطن، وفحصت إدارة الأمومة والطفولة 8052 طفل بمبادرة السمعيات، و2881 سيدة حامل ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، وتم تحويل 7 حالات منهم للعلاج بالمستشفيات، كما فحصت 5901 حالة من المقبلين على الزواج، وسحبت 7930 عينة غدة من حديثي الولادة، وأجرت إدارة المعامل 60 تحليل مخدرات بالمعمل المشترك، و1011 عينة مياه مرشحة و37 عينة مياه غسيل كلى، و42 عينة من حمامات السباحة، و375 عينة أغذية، و76 عينة معادن ثقيلة، و28 عينة صرف.

جلسات القمسيون الطبي العام

وقالت وكيل وزارة الصحة: إن التقرير جاء به أن المجلس الطبي العام "القومسيون الطبي" قد وقع الكشف الطبي على 1820 سائق، و74 حالة من المتقدمين للحصول على كارت الإعاقة، و1357 حالة من المتقدمين لمعاش كرامة، و124 للعلاج على نفقة الدولة، ونظم البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز 35 ندوة بمركز الفحص والمشورة، حول طرق العدوى وكيفية الوقاية من الإيدز، وتقصي عن 25 حالة مشتبه في إصابتهم، كما نفذت إدارة العلاج الطبيعى 8418 جلسة الي 5166 مريضًا بالمستشفيات، و2462 جلسة إلى 2448 مريضًا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، ووقعت إدارة الأسنان الكشف على 15534 مريضًا بعيادات الأسنان بالمستشفيات، و19969 من المترددين على العيادات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، كما تم تنظيم 255 ندوة للتثقيف الصحي بالوحدات والمستشفيات حضرها 2569 مواطن.

أنشطة إدارة التدريب

فيما نظمت إدارة التدريب 12 برنامجًا تدريبيًا لمختلف الفئات الطبية، وقام مكتب المبادرات بتقديم خدمات دعم صحة المرأة لعدد 73245 سيدة فوق سن 18 سنة، وتوقيع الكشف على 33560 حالة فوق 40 سنة ضمن وتم توقيع الكشف المبكر على الأورام على 45053 حالة من الذكور والإناث فوق 18 سنة، بينما استفاد 3326 مواطن من خدمات المشورة الأسرية.

بينما طعمت إدارة الطب الوقائي 43281 طفل من عمر يوم وحتى سنة ونصف، وتطعيم 5320 سيدة حامل، و63 من المسافرين للعمرة أو لأماكن موبوءة، وشنت إدارة إدارة صحة البيئة 38 حملة علي المنشآت التعليمية، وسحبت 1042 عينة من شبكات المياه المرشحة، و36 عينة غسيل كلوي، و39 عينة من حمامات السباحة، و10 عينات من خزانات المياه.

إدارة الإعلام والتربية السكانية

وأوضح التقرير، أن إدارة الإعلام والتربية السكانية نظمت 200 ندوة استفاد منها 2781 مواطن، وتردد على عيادة الشباب والمراهقين 59547 شخص وتم تنظيم 300 ندوة حضرها 44349 مستفيد، فيما استفاد 94329 سيدة من خدمات تنظيم الأسرة، وأجرت الرائدات الريفيات 10665 زيارة منزلية، كما نظمت نوادي المرأة 1595 ندوة، ونفذ مسئولو الإعلام 115 ندوة.

ونظمت الرائدات 3502 ندوة، فيما اجرت إدارة الكلى 13919 جلسة غسيل على نظام الميكنة بالمستشفيات استفاد منها 1254 مريض، و15 جلسة فصل بلازما بالمستشفيات الحكومية، و157 جلسة HDF بالمستشفيات الحكومية، كما تم اجراء 86 جلسة غسيل بالعناية المركزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.