تحرير 1305 مخالفات تموينية خلال أغسطس الماضي بالفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، خلال شهر أغسطس الماضي، من خلال تقرير أعدته مديرية التموين والتجارة الداخلية بنتائج حملاتها.

مخالفات المخابز

جاء بالتقرير، أن الحملات التموينية خلال شهر أغسطس الماضي، أسفرت عن تحرير 1305 محاضر تموينية متنوعة، شملت مخالفات بقطاع المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية.

وتم تحرير 719 مخالفة في قطاع المخابز، منها 169 محضرًا لنقص وزن الخبز، و77 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و17 مخالفة لتجميع الدقيق البلدي، و428 مخالفة متنوعة.

مخالفات الاسواق

كما تم تحرير 586 مخالفة متنوعة، لقطاع الاسواق، شملت 292 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و24 مخالفة بيع أزيد من السعر، و26 مخالفة لانتهاء صلاحية المنتجات، و15 مخالفة لمخالفات تتعلق باللحوم، و50 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفات الغش التجاري وتداول السلع المدعمة دون ترخيص.

سلع تم التحفظ عليها

وجاء بالتقرير ايضا، أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، منها 75830 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز، و10 كراتين حلوى المولد مختلفة الأوزان والأصناف، و505 كيس مكرونة مختلفة الأوزان، و10514 عبوة بقالة مختلفة الأصناف، و14 كيلوجرام دواجن وأسماك، و8050 طن أسمدة زراعية وأعلاف و359 لتر عبوات سائلة.

إضافة لـ389 كيلوجرام لحوم ومصنعات لحوم، و1800 كجم زيت طعام مستعمل، و374 كيلوجرام زيت، و572 كيلوجرام سكر، و2309 عبوة دهانات وبويات مختلفة الأحجام، و8525 لتر سولار، و18 لتر ألبان، و18 كجم عسل أبيض، و102 عبوة عصائر مختلفة الأصناف، و2598 علبة سجائر مختلفة الأصناف، و2345 طن زيت سيارات، و110 كيلوجرام مخلل فاسد.

وشدد محافظ الفيوم، على استمرار الحملات لضبط الأسواق والتصدي لأي تجاوزات، حفاظًا على حقوق المواطنين، وضمان وصول السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

