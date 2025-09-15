الإثنين 15 سبتمبر 2025
مدير تعليم الفيوم يعقد اجتماعا للتأكد من جاهزية المدارس للبكالوريا المصرية

عقد  الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعا مع مديري المدارس الثانوية العامة بإدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026.

تعليمات بداية العام الدراسي الجديد

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إنه شدد علي ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لبدء عام دراسي جديد منضبط، ومراجعة جاهزية الفصول ودورات المياه، والنظافة العامة للمدرسة والفصول الدراسية،  وتسليم الكتب الدراسية للطلاب قبل اليوم الأول للدراسة، وإعلان الجداول وقوائم الفصول بوضوح، والتأكد من توافر علم مصر ولافته باسم المدرسة، ومتابعة انتظام حضور المعلمين والطلاب من أول يوم دراسي.

استعدادات المدارس للبكالوريا المصرية

واضاف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن الهدف الأساسي الاجتماع هو التطمئنان علي استعدادات المدارس للعمل بنظام البكالوريا، لوجود إقبال كثيف من طلاب علي النظام الجديد الذي  يمثل نموذجًا متطورًا للتعليم الثانوي، ويُعزز من مهارات التفكير والبحث، ويمنح الطلاب فرصًا تعليمية متميزة تؤهلهم للالتحاق بأفضل الجامعات، حيث يمنح فرص متعددة للتحسين، من خلال إتاحه دخول الطالب الامتحانات أكثر من مرة خلال العام لتحسين درجاته، ويتم احتساب أعلى درجة حصل عليها، مما يقلل من الضغوط النفسية المرتبطة بفرصة واحدة فقط كما هو الحال في النظام التقليدي.

تعليم الفيوم: عقد المقابلات الشخصية لاختيار وكلاء المدارس الابتدائية الإثنين المقبل

وكيل تعليم الفيوم: توفير كل السبل لإنجاح تطبيق نظام البكالوريا

يذكر أن نظام البكالوريا المصرية يعمل علي  تقليل عدد المواد الدراسية مع التركيز على التعمق والفهم، لا الحفظ، ما يخفف العبء عن الطلاب وأسرهم.

