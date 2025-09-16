تعليم الفيوم تكرم 123 طالبا فازوا في مسابقات الموهوبين

كرمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الطلاب الموهوبين الفائزين فى مسابقات إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية والإدارات التعليمية، لتشجيعهم على تنمية مهاراتهم.

74 طالبا فازوا في 3 مسابقات

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد خلف: إن التكريم شمل 74 طالبا فازوا فى مسابقة "الصوت الذهبي"، و34 فازوا فى مسابقتي “اصنع كتابك الإلكتروني” و"مشروعك سر نجاحك"، و15 فائزا فى مسابقة بينالي القاهرة الدولي الثالث لفنون الطفل "الدورة الثالثة".

أولويات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أن رعاية الطلاب الموهوبين والمبدعين تأتي في مقدمة أولويات المديرية، لأن الطالب الموهوب هو نقطة مضيئة في مدرسته وإدارته التعليمية، ويستحق كل دعم واهتمام، وتوفر المديرية الرعاية اللازمة للمتميزين والموهوبين على مستوى المحافظة، سواء في المجالات العلمية أو الفنية أو الأدبية.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على الاهتمام بالموهبة والجانب التعليمي في نفس الوقت، مؤكدا أن المديرية مستمرة في دعم البرامج التي ترعى الإبداع والابتكار في المدارس.

