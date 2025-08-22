الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الفيوم تتحفظ على مخزن دواء غير مرخص

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

قال الدكتور أيمن عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية، شنت حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة، بهدف ضبط المنظومة وضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، وشارك في الحملة هيئة الدواء المصرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط مخزن دواء غير مرخص ملحق بأحد المراكز الطبية، وتم التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية، وتحررت المخالفة اللازمة، وتم العرض على الأجهزة الأمنية المختصة، لإحالتها إلى النيابة العامة.

جولة وكيل مديرية الصحة

وفي سياق مختلف، زارت الدكتورة نيفين شعبان وكيل مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، وحدة طب الأسرة بمنشأة عبد الله التابعة لدائرة مركز الفيوم الصحية، وهي إحدى وحدات التطوير والاعتماد المرحلة الأولى، بهدف متابعة انتظام العمل بالوحدة والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات، ورصدت بعض الملاحظات أثناء الزيارة وشددت على الانضباط الإدارى والالتزام بالزى الرسمى وحسن التعامل مع المرضى وتوفير أفضل رعاية طبية لهم.

صحة الفيوم: تنفيذ 10 قرارات إغلاق منشآت طبية غير مرخصة

صحة الفيوم: 3 من مصابي التسمم الغذائي بأطسا غادروا المستشفى و5 تحت الملاحظة

ووجهت وكيل مديرية الصحة والسكان بتكثيف الندوات التثقيفية لزيادة التردد على عيادات الأخصائيين بمبادرة التطوير، وحثتهم على بذل المزيد للتحسين من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الأجهزة الأمني الاجهزة الاخصائى الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين العلاج الحر بالمديرية المنشات الطبية الخاصة الندوات التثقيفية

مواد متعلقة

ننشر أول 61 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ضبط منتحل صفة طبيب في الفيوم

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وزارة‭ ‬التعليم‭: ‬ الحبس‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬لأى‭ ‬طالب‭ ‬يضيع‭ ‬التابلت‭ ‬‬والمؤبد‭ ‬لولى‭ ‬أمره‭!

تصحيح المفهوم في معنى اهبطوا مصرا

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

بعد سلسلة من الأزمات، محامي شيرين عبد الوهاب يطالب وزير الثقافة بإنقاذ الفنانة

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

عن الزبيب وأهميته!

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة للشفاء من الأمراض

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح معنى «انكدرت» في سورة التكوير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads