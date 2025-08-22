صحة الفيوم تتحفظ على مخزن دواء غير مرخص

قال الدكتور أيمن عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية، شنت حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة، بهدف ضبط المنظومة وضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، وشارك في الحملة هيئة الدواء المصرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط مخزن دواء غير مرخص ملحق بأحد المراكز الطبية، وتم التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية، وتحررت المخالفة اللازمة، وتم العرض على الأجهزة الأمنية المختصة، لإحالتها إلى النيابة العامة.

جولة وكيل مديرية الصحة

وفي سياق مختلف، زارت الدكتورة نيفين شعبان وكيل مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، وحدة طب الأسرة بمنشأة عبد الله التابعة لدائرة مركز الفيوم الصحية، وهي إحدى وحدات التطوير والاعتماد المرحلة الأولى، بهدف متابعة انتظام العمل بالوحدة والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات، ورصدت بعض الملاحظات أثناء الزيارة وشددت على الانضباط الإدارى والالتزام بالزى الرسمى وحسن التعامل مع المرضى وتوفير أفضل رعاية طبية لهم.

ووجهت وكيل مديرية الصحة والسكان بتكثيف الندوات التثقيفية لزيادة التردد على عيادات الأخصائيين بمبادرة التطوير، وحثتهم على بذل المزيد للتحسين من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

