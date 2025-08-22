الجمعة 22 أغسطس 2025
مرموش يتحدث عن مسيرته بالدوري الإنجليزي ويكشف عن منافسه الأصعب

عمر مرموش
عمر مرموش

تحدث الدولي عمر مرموش، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي، عن أصعب خصم لعب أمامه منذ انتقاله الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل مرموش إلى صفوف نادي مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من فرانكفورت الألماني.

وقال عمر مرموش، في تصريحات صحفية: “أصعب خصم لعبت أمامه منذ الانضمام إلى الدوري الإنجليزي اللاعب ريس جيمس”.

وأضاف لاعب منتخب مصر، قائلًا: “خلال اللعب في أول مباراة لي بالدوري الإنجليزي أمام تشيلسي وقتها كان جيمس سريعًا وقويًا جدًا بالكرة، لذلك قضيت وقتًا صعبًا”.

وأوضح: “حتى الآن لم أخض عددا كبيرا من المباريات وذلك من أجل أن أعطيك رأيًا صادقًا، لكنني سأختار ريس جيمس”.

ويستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره توتنهام، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر غد السبت، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

