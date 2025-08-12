الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظات

صحة الفيوم: تنفيذ 10 قرارات إغلاق منشآت طبية غير مرخصة

قال  الدكتور أيمن عباس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت عدة حملات علي المنشآت الطبية الخاصة، بهدف ضبط المنظومة وضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، تتناسب مع التكلفة المسددة.

نتائج الحملات علي المنشآت الطبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إن إدارة العلاج الحر فحصت علي مدار الأسبوعين الماضيبن 180 منشأة طبية مختلفة التخصص (مستشفيات - مراكز طبية - عيادات خاصة - معامل تحاليل - مراكز غسيل كلوي - مراكز حضانات)

  و أسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 10 قرارات غلق إداري لمنشآت طبية خاصة غير مرخصة، وتحرير إنذارات بالمخالفات التى تم رصدها داخل المنشآت الطبية الخاصة المرخصة، ومنحها فرصة لتوفيق اوضاعها، وتحرير 4 محاضر بمخالفات جسيمة تم رصدها داخل منشآت طبية خاصة.

استكمال تراخيص

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إلي أن الحملات عاينت عددا من المنشآت الطبية، لاستكمال إجراءات التراخيص، بلغ عددها 5 رخص تشغيل لمنشآت مختلفة التخصص.

صحة الفيوم: 3 من مصابي التسمم الغذائي بأطسا غادروا المستشفى و5 تحت الملاحظة

صحة الفيوم: المصابون بالتسمم الغذائي بإطسا 8 حالات ولا صحة للأرقام المتداولة

ولفت إلي أن  الحملات مستمرة  لضبط المخالفين حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان تقديم خدمات طبية تليق بالمواطن.

