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صحة الفيوم: 3 من مصابي التسمم الغذائي بأطسا غادروا المستشفى و5 تحت الملاحظة

مديرية الصحة بالفيوم،
مديرية الصحة بالفيوم، فيتو

اكدت إدارة مستشفي اطسا المركزي بالفيوم أن حالة المصابين بتسمم غذائي بسبب تناول وجبات من أحد المحال الشهيرة بالمدينة استقرت تماما، وغادر منهم 3 مصابين المستشفى، ومازال تحت الملاحظة 5 آخرين، وحالتهم مستقرة تماما، وسيغادرون المستشفي بعد الاطمئنان على حالتهم تماما.

تفاصيل حالات التسمم باطسا

وكان مستشفى أطسا المركزي بمحافظة الفيوم، قد استقبل 8 أشخاص، ظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي، واضحة تمثلت في مغص شديد، وقيء، وإسهال، وارتفاع في درجة الحرارة، وقد تم التعامل الطبي السريع معهم، وتوزيعهم على الأقسام المختلفة بالمستشفى وفقًا لحالتهم الصحية، وشهدت بعدها مدينة إطسا حالة من الاستنفار الطبي، وتوالى وصول حالات أخرى إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي خضعت للفحص إلى 55 حالة، تبين أنهم لا يعانون من أي أعراض، وماهو الا خوف بسبب تناول وجبات من نفس المطعم في أيام سابقة.

صحة الفيوم: المصابون بالتسمم الغذائي بإطسا 8 حالات ولا صحة للأرقام المتداولة

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كما تحركت لجنة من إدارة الطب الوقائي والصحة البيئية بإدارة إطسا الصحية، بالتعاون مع الوحدة المحلية ومركز شرطة إطسا، إلى المطعم محل الشكوى وسحب عينات من الأغذية والزيوت والمياه لتحليلها، وتم إغلاق المطعم بقرار إداري لحين انتهاء التحقيقات.

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الفيوم قسم الإستقبال والطوارئ مستشفي اطسا المركزي محافظة الفيوم تسمم غذائي مدينة إطسا إدارة إطسا الصحية

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