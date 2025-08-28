الخميس 28 أغسطس 2025
مصدر يكشف أسباب ندب مدير صحة الفيوم إلى الوزارة

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أمس، القرار رقم (447) لسنة 2025، بإيقاف الدكتور أيمن محمد عباس، مدير مديرية الصحة والسكان بالفيوم، عن العمل احتياطيًا لحين انتهاء التحقيقات أو لمدة ثلاثة أشهر أيهما أقرب.

فيما قالت مصادر أنه تم ندب الدكتور أيمن عباس لإدارة شئون الإدارة المركزية للصحة النفسية بوزارة الصحة.  

وجاء قرار محافظ الفيوم بإيقاف الدكتور أيمن عباس عن العمل وإحالته للتحقيق بعد 27 يومًا فقط من توليه مهام منصبه رسميًا في الأول من أغسطس الجاري بقرار من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، من دون أن يتضمن قرار الإيقاف أي تفاصيل أو إيضاحات بشأن أسباب التحقيق أو ملابساته.

 

وأكد مصدر  بديوان محافظة الفيوم، أن السبب وراء صدور قرار المحافظ هو رفض مدير مديرية الصحة والسكان تنفيذ قرارات المحافظ الإدارية في قطاع الصحة والسكان.  

 بينما قال مصدر بمديرية الصحة: إن سبب رفض مدير المديرية تنفيذ قرارات المحافظ هو ما اعتبر تدخل من المحافظ في إدارة قطاع الصحة. 

يذكر أن محافظ الفيوم أصدر قرارا بتكليف الدكتورة نيفين شعبان وكيل مديرية الصحة بإدارة شئون المديرية لحين إشعار آخر. 

