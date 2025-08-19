الثلاثاء 19 أغسطس 2025
جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية في البحر الأحمر

البحر الأحمر، فيتو
البحر الأحمر، فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، أنه من المقرر بدء مناورة عسكرية في البحر الأحمر بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

لا يوجد أي قلق من وقوع حادث أمن

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن تقارير القول: إنه “خلال المناورة ستلاحظ زيادة في حركة قوات الأمن والسفن في البحر”. 

وأضافت الصحيفة أنه «لا يوجد أي قلق من وقوع حادث أمني».

قوات الاحتلال تنسف أحياء سكنية بالكامل في حيي الصبرة والزيتون

على الجانب الأخر شن جيش الاحتلال، اليوم قصفا إسرائيليا عنيفا وعمليات نسف لمنازل مأهولة بالسكان في حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة.

44 ألف طفل يتيم في غزة

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة 344 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأمس، قالت وزارة الصحة في غزة: إن هناك 44 ألف طفل يتيم في غزة، وأكثر من مليون طفل آخرين يعانون من صدمات نفسية.

حان الوقت لوقف إطلاق النار

قالت وكالة الأونروا: إن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا غير إنسانية، وحان الوقت لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناتهم.

