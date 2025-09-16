من مزاج أفضل إلى شباب أطول، اكتشف فوائد الكاكاو الصحية والنفسية

فوائد الكاكاو، الكاكاو من الحبوب الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم، حيث يعد معشوق الجماهير ويستخدم فى صناعة أهم الحلوى على مستوى العالم وهى الشيكولاتة.

وفوائد الكاكاو عديدة لقيمته الغذائية العاليةk حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

تقول الدكتورة منى أيمن، استشارى التغذية العلاجية: إن الكاكاو من أقدم النباتات التي عرفها الإنسان، إذ استخدم منذ آلاف السنين في حضارات المايا والأزتك كمشروب مقدس ووسيلة للتقوية والنشاط، واليوم، يدخل الكاكاو في صناعة الشيكولاتة والمشروبات الساخنة والحلويات، كما يستخدم مسحوقه في وصفات غذائية وصحية عديدة، إلى جانب مذاقه اللذيذ، يتمتع الكاكاو بقيمة غذائية عالية تمنحه فوائد صحية مهمة للجسم والعقل.

القيمة الغذائية للكاكاو

وأضافت أن الكاكاو غني بمضادات الأكسدة، حيث يحتوي على:

مركبات الفلافونويد، مثل الكاتيكين والإبيكاتيكين، التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.

مصدر للمعادن، لأنه يمد الجسم بالمغنيسيوم، والحديد، والزنك، والنحاس، والمنجنيز، وهي معادن أساسية لوظائف الجسم الحيوية.

ألياف غذائية، تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

دهون طبيعية مفيدة، مثل زبدة الكاكاو التي تحتوي على أحماض دهنية صحية.

فوائد الكاكاو

فوائد الكاكاو الصحية

وتابعت، أن من فوائد الكاكاو التى تدفعنا لتناوله:

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لأن الفلافونويد الموجودة في الكاكاو تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار، ويرفع الكوليسترول النافع، ويساهم في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي عند استهلاكه بكميات معتدلة.

يحتوي الكاكاو على مركبات مثل الثيوبرومين والفينيل إيثيل أمين، التي تحفز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين، ويساعد تناوله في تخفيف أعراض القلق والاكتئاب الخفيف ويمنح إحساسًا بالراحة.

يحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز التركيز والذاكرة والقدرة على التعلم.

أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك الكاكاو الغني بالفلافونويد قد يقلل من خطر الإصابة بالتدهور المعرفي مع التقدم في السن.

مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتقلل من علامات الشيخوخة المبكرة.

يساعد في ترطيب البشرة وتحسين مرونتها عند تناوله أو استخدام منتجات تحتوي على مستخلص الكاكاو.

يحتوي الكاكاو على الثيوبرومين والكافيين بكميات طبيعية، ما يمنح الجسم دفعة من الطاقة دون التسبب في التوتر المفرط مثل المشروبات عالية الكافيين.

الألياف الموجودة في مسحوق الكاكاو تساعد على تنظيم عملية الهضم والحد من الإمساك، وقد يدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

على الرغم من أن الشيكولاتة قد تعرف بأنها غنية بالسعرات الحرارية، فإن تناول الكاكاو النقي غير المحلى بكميات معتدلة يمكن أن يدعم عملية فقدان الوزن، إذ يعزز الإحساس بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول السكريات.

نصائح عند تناول الكاكاو

وأوضحت استشارى التغذية العلاجية، أنه للاستفادة من الكاكاو يجب اتباع بعض التعليمات، منها:

يفضل اختيار الكاكاو الخام أو الداكن بنسبة عالية من الكاكاو (70% فأكثر) لتجنب السكريات الزائدة.

الاعتدال مهم، لأن الإفراط في استهلاكه قد يسبب اضطرابات في المعدة أو زيادة السعرات الحرارية.

استشر الطبيب إذا كنت تعاني من مشكلات في القلب أو حساسية الكافيين قبل الإكثار من تناوله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.