يحدث الفارق، فوائد سحرية لـ ماء الورد على البشرة

ماء الورد من أقدم وأشهر المستحضرات الطبيعية التي استخدمتها النساء على مر العصور للعناية بجمال البشرة ونضارتها. يتم استخلاصه من تقطير بتلات الورد، وخاصة ورد الدمشقي المعروف برائحته الزكية وخصائصه العلاجية.





ورغم بساطة هذا المستحضر الطبيعي، إلا أن فوائده للبشرة لا تعد ولا تحصى، مما جعله عنصرًا أساسيًا في كثير من الروتينات الجمالية والوصفات الطبيعية، وحتى في صناعة مستحضرات التجميل الحديثة.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة سامنثا جريج، أن ماء الورد ليس مجرد مستحضر عطري جميل الرائحة، بل هو علاج طبيعي متكامل يجمع بين الترطيب، التهدئة، التنظيف، والحماية من علامات التقدم في العمر.



وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن إدخاله ضمن الروتين اليومي للعناية بالبشرة يمكن أن يُحدث فرقًا واضحًا في مظهرها وصحتها، ويمنحها إشراقة طبيعية يصعب تجاهلها.



ومع توافره وسهولة استخدامه، يبقى ماء الورد خيارًا مثاليًا لكل امرأة تبحث عن جمال طبيعي خالٍ من التعقيدات.



أهم فوائد ماء الورد لبشرتك

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، اهم فوائد ماء الورد للبشرة، في السطور التالية.

فوائد ماء الورد لبشرتك

1- ترطيب البشرة بعمق

من أهم مميزات ماء الورد أنه مرطب طبيعي، يساعد على تزويد خلايا البشرة بالماء وحمايتها من الجفاف. فعند استخدامه كتونر أو رذاذ، يمنح البشرة إحساسًا بالانتعاش والنعومة الفورية، كما يساهم في موازنة نسبة الرطوبة، وهو ما يجعله مناسبًا للبشرة الجافة والحساسة على وجه الخصوص.

2- تهدئة التهيج والالتهابات

يمتلك ماء الورد خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله خيارًا مثاليًا للتخفيف من تهيج البشرة الناتج عن التعرض لأشعة الشمس أو الحساسية أو حتى بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما. يكفي تمرير قطنة مبللة بماء الورد على البشرة لتهدئتها وتقليل الاحمرار.

3- تقليل الانتفاخ حول العينين

تُعد منطقة حول العينين من أكثر المناطق حساسية، وغالبًا ما تتعرض للانتفاخ والهالات السوداء بسبب السهر أو الإرهاق. ماء الورد بفضل خصائصه المبردة يساعد على تقليل هذا الانتفاخ. يمكن وضع القليل منه في الثلاجة ثم استخدامه بقطنة على الجفون للحصول على نتيجة سريعة وفعّالة.

4- موازنة درجة الحموضة (pH) للبشرة

الحفاظ على توازن درجة الحموضة في البشرة أمر ضروري لتفادي مشكلات مثل الجفاف أو الإفراط في إفراز الزيوت. ماء الورد يساعد في إعادة التوازن الطبيعي للبشرة، حيث يمنع انسداد المسام ويقلل من احتمالية ظهور الحبوب.

5- مكافحة علامات التقدم في السن

مع التقدم في العمر تبدأ البشرة بفقدان مرونتها وتظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة. ماء الورد يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعمل على محاربة الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة، كما يحفز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة وشبابًا دائمًا.

6- تنظيف المسام وتقليل الإفرازات الدهنية

يُعتبر ماء الورد قابضًا طبيعيًا للمسام، حيث يساعد على شدها وتنظيفها من الأوساخ والزيوت المتراكمة. هذا التأثير يجعله مثاليًا للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، إذ يقلل من لمعان الوجه ويعطيه مظهرًا نقيًا وصحيًا.

7- إزالة بقايا المكياج

إلى جانب استخدامه كتونر، يمكن الاستعانة بماء الورد لإزالة بقايا المكياج بشكل لطيف ودون التسبب في تهيج البشرة، خاصة عند خلطه مع زيت طبيعي مثل زيت جوز الهند. هذه الوصفة تضمن تنظيف البشرة بعمق مع الحفاظ على ترطيبها.

8- إنعاش البشرة خلال النهار

في أيام الصيف الحارة أو عند الشعور بالإرهاق، يمكن لرذاذ ماء الورد أن ينعش البشرة ويمنحها مظهرًا أكثر حيوية. فهو يعمل كمنشط فوري يعيد للبشرة نضارتها، ويمكن حمله في حقيبة اليد واستخدامه وقت الحاجة.

9- علاج آثار حب الشباب

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، يساعد ماء الورد في التخفيف من آثار حب الشباب وتقليل الندبات. كما يعمل على تنظيف البشرة بعمق ومنع تراكم البكتيريا التي تسبب الحبوب.

10- توحيد لون البشرة

الاستخدام المنتظم لماء الورد يساعد على توحيد لون البشرة وتقليل البقع الداكنة الناتجة عن الشمس أو التصبغات. كما يمنح الوجه إشراقة طبيعية ويعزز من صفاء مظهره.

ماء الورد للبشرة

طرق استخدام ماء الورد للبشرة

كـ تونر يومي: بعد غسل الوجه، يُستخدم ماء الورد على قطعة قطنية لتمريرها على البشرة، مما يساعد على شد المسام وإنعاش الجلد.

كمكون في الماسكات الطبيعية: يمكن إضافته إلى الطمي أو الشوفان أو العسل لعمل أقنعة طبيعية مغذية.

رذاذ مرطب: يوضع في بخاخ ويستخدم خلال اليوم لترطيب البشرة وإنعاشها.

علاج للهالات السوداء: تُغمس قطع من القطن في ماء الورد البارد وتوضع على العينين لمدة 10 دقائق.

إزالة المكياج: عند مزجه مع الزيوت الطبيعية يصبح مزيل مكياج طبيعي وفعّال.

نصائح عند استخدام ماء الورد

يُفضل اختيار ماء ورد نقي خالٍ من الكحول أو المواد الحافظة للحصول على أفضل النتائج.

يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لزيادة تأثيره المنعش.

ينصح بإجراء اختبار حساسية بسيط قبل الاستخدام المنتظم، خاصة للبشرة الحساسة جدًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.