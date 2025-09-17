دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ يتقدم على تشيلسي 2-1 في الشوط الأول

تقدم فريق بايرن ميونخ علي تشيلسي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول على أرضية استاد أليانز آرينا معقل العملاق البافاري في دوري أبطال أوروبا.

مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أحرز هدفي البايرن تريفو تشالوباه هدف في مرماه في الدقيقة 20 وهاري مين من ضربة جزاء في الدقيقة 27

وأحرز هدف تشيلسي كول بالمر في الدقيقة 29.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: لايمير، أوباميكانو، تاه، ستانيسيتش

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش

الوسط الهجومي: أوليس، جنابري، دياز

الهجوم: هاري كين

دكة البدلاء:أولريتش، أوربيج، مينجاي، جوريتزكا، جاكسون، بيشوف، بوي، كيالا، كارل، سانتوس

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري الأبطال



وتذاع مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، على قناة beIN SPORTS 4 HD الناقلة الحصرية للقاء في مصر والشرق الأوسط.

ويدير مباراة البايرن ضد تشيلسي طاقم تحكيم إسباني بقيادة خوسيه ماريا سانشيز، ويعاونه كل من راؤول كابانييرو وإنيجو برييتو كمساعدين، بينما يتولى الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي مهمة حكم الفيديو المساعد، ويساعده الهولندي روب ديبرينك، إلى جانب الإسباني جييرمو كوادره فرنانديز كحكم رابع.

