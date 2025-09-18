الخميس 18 سبتمبر 2025
إنتر ميلان يعود بفوز ثمين من أياكس في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان، فيتو
فاز فريق إنتر ميلان على أياكس الهولندي بثنائية نظيفة في مباراة الفريقين بملعب يوهان كرويف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بـدوري أبطال أوروبا.

إنتر ميلان وأياكس

أحرز هدفي الانتر ماركوس تورام في الدقيقة 42 و47.


تشكيل إنتر ميلان ضد أياكس الهولندي

وكان تشكيل إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، مانويل أكانجي، ستيفان دي فريج.

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، تشالهان أوجلو، مخيتاريان، دومفرس.

خط الهجوم: تورام، وفرانشيسكو بيو ايسبوسيتو.

 

تشكيل أياكس الهولندي ضد إنتر ميلان

بينما كان تشكيل أياكس على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياروش.

الدفاع: أنطون جايي، كوإيتاكورا، يوري باس، أوين وينديل.

خط الوسط: يوري ريجير، دافي كلاسين، تايلور.

خط الهجوم: إدواردسن، فوتر فيجورست، ميكا جوتس.

