إنتر ميلان يعود بفوز ثمين من أياكس في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق إنتر ميلان على أياكس الهولندي بثنائية نظيفة في مباراة الفريقين بملعب يوهان كرويف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بـدوري أبطال أوروبا.

إنتر ميلان وأياكس

أحرز هدفي الانتر ماركوس تورام في الدقيقة 42 و47.



تشكيل إنتر ميلان ضد أياكس الهولندي

وكان تشكيل إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، مانويل أكانجي، ستيفان دي فريج.

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، تشالهان أوجلو، مخيتاريان، دومفرس.

خط الهجوم: تورام، وفرانشيسكو بيو ايسبوسيتو.

تشكيل أياكس الهولندي ضد إنتر ميلان

بينما كان تشكيل أياكس على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياروش.

الدفاع: أنطون جايي، كوإيتاكورا، يوري باس، أوين وينديل.

خط الوسط: يوري ريجير، دافي كلاسين، تايلور.

خط الهجوم: إدواردسن، فوتر فيجورست، ميكا جوتس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.