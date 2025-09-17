الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تعادل الجونة وبتروجيت 1-1 في الدوري المصري

الجونة
الجونة

الدوري المصري، تعادل فريق الجونة مع نظيره بتروجيت بهدف لكل فريق من المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز .

أحرز هدف الجونة  أرنوفي الدقيقة 51 وتعادل الفا توراي لبتروجت في الدقيقة 74.

 

تشكيل الجونة

 محمد علاء، أليو جاتا، صابر الشيمي، ألفا توراي، عبد الجواد تعلب، نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم، أرنو، محمد النحاس، صمويل أوجو.

على مقاعد البدلاء: أحمد مسعود، خالد صديق، مروان محسن، محمد محمود، محمود حسونة، علي الزاهدي، عبد الله السعيد، محمد عماد، هشام وائل.

 

تشكيل بتروجيت

عمر صلاح، أحمد محمد، هادي رياض، محمد علي عثمان، بدر موسى، محمد إبراهيم، مصطفى جابر عبد العظيم، أحمد عبد الموجود، أدهم حامد، توفيق محمد، شوكو سونكو".

وعلى مقاعد البدلاء: "إسلام عبد الله، مؤمن عاطف، أمادو دجليوب، مصطفى البدري، أحمد إبراهيم ياسين، عمر رضا، عادل علي، عبد الله ديلات، محمد عادل أمين.

