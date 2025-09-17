اتحاد الكرة: تسلمنا طلب الأهلي لـ طاقم أجنبي للقمة ونرفض تدخل الزمالك في اختيارات الحكام

مباراة القمة، أكد مصدر لبرنامج ستاد المحور أن اتحاد الكرة تسلم خطابًا رسميًا من الأهلي بطلب حكام أجانب للقمة، مشيرًا إلى أن الاتحاد ليس لديه أي أزمة وأنه أبلغ أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، بمخاطبة اتحادات أوروبا لاستقدام طاقم من حكام النخبة، للخروج بالمباراة بدون أي أخطاء.

وأضاف المصدر في تصريحات أن الزمالك كان قد تحفظ على الحكم أمين عمر وعلى قرار تعيينه حكما لمباراة الإسماعيلي، لكن اتحاد الكرة رفض تدخل أي ناد في اختيارات الحكام، بعد غضب أوسكار من مبدأ رغبة أي ناد باستبعاد حكم من إدارة مبارياته.

واختتم، أوسكار أكد مساندته لجميع الحكام المصريين ورفض أي تدخل من الأندية في الاختيارات.

