رياضة

بايرن ميونخ يقسو على تشيلسي بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

فاز فريق بايرن ميونخ على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف على أرضية إستاد أليانز آرينا معقل العملاق البافاري في دوري أبطال أوروبا.

 

مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أحرز ثلاثية البايرن تريفو تشالوباه لاعب تشيلسي هدف في مرماه في الدقيقة 20 وهاري كين هدفين في الدقيقة 27 من ضربة جزاء و63، وأحرز هدف تشيلسي كول بالمر في الدقيقة 29.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمير، أوباميكانو، تاه، ستانيسيتش.

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش.

الوسط الهجومي: أوليس، جنابري، دياز.

الهجوم: هاري كين.

دكة البدلاء:أولريتش، أوربيج، مينجاي، جوريتزكا، جاكسون، بيشوف، بوي، كيالا، كارل، سانتوس.

