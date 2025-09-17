الخميس 18 سبتمبر 2025
رياضة

استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز في مواجهة زد بالدوري

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نادي زد في إطار بطولة الدوري المصري.

قائمة بيراميدز في مواجهة زد

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي  

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

وشهدت القائمة غياب رمضان صبحي دون إبداء أسباب لذلك 

موعد مباراة بيراميدز وزد 

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي زد في الثامنة من مساء الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

