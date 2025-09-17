الدوري المصري، تعادل الجونة وبتروجيت سلبيا في الشوط الأول

الدوري المصري، تعادل فريق الجونة مع نظيره بتروجيت سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما علي ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز .

جاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين ودون فاعلية على المرمى.

تشكيل الجونة

محمد علاء، أليو جاتا، صابر الشيمي، ألفا توراي، عبد الجواد تعلب، نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم، أرنو، محمد النحاس، صمويل أوجو

على مقاعد البدلاء: أحمد مسعود، خالد صديق، مروان محسن، محمد محمود، محمود حسونة، علي الزاهدي، عبد الله السعيد، محمد عماد، هشام وائل.

تشكيل بتروجيت

عمر صلاح، أحمد محمد، هادي رياض، محمد علي عثمان، بدر موسى، محمد إبراهيم، مصطفى جابر عبد العظيم، أحمد عبد الموجود، أدهم حامد، توفيق محمد، شوكو سونكو".

وعلى مقاعد البدلاء: "إسلام عبد الله، مؤمن عاطف، أمادو دجليوب، مصطفى البدري، أحمد إبراهيم ياسين، عمر رضا، عادل علي، عبد الله ديلات، محمد عادل أمين

الجونة وبتروجيت

يدخل الجونة اللقاء مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في محاولة لحصد ثلاث نقاط ثمينة.

الفريق الساحلي خاض حتى الآن 5 مباريات في الدوري، وتمكن من الفوز في مباراة واحدة، وخسر في أخرى، بينما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل.

كما يطمح الجونة لتعويض خسارته الأخيرة أمام حرس الحدود بنتيجة 2-1 واستغلال فرصة اللعب على أرضه للعودة إلى طريق الانتصارات

وسجل لاعبو الجونة 3 أهداف منذ بداية الموسم، واستقبلت شباكهم العدد ذاته من الأهداف، ليحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، تحت قيادة المدير الفني مصطفى بيبو.

في المقابل، يسعى فريق بتروجيت لتعويض خسارته الثقيلة في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بثلاثية دون رد، والتي جمدت رصيده عند 9 نقاط في المركز الثامن.

الفريق البترولي خاض 6 مباريات حتى الآن، حقق الفوز في اثنتين، وخسر واحدة، بينما تعادل في ثلاث مواجهات. سجل لاعبوه 4 أهداف، فيما استقبلت شباكهم 5 أهداف.

