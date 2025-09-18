الكوكي يكافئ لاعبي المصري بعد الفوز على غزل المحلة

قرر نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته ببورسعيد مساء غدًا الجمعة استعدادًا لمباراته بالجولة الثامنة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الإثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.

مباراة المصري وغزل المحلة

وفاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره غزل المحلة، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء بإستاد السويس الجديد، في الدوري المصري الممتاز.

جاء هدفا المصري عن طريق صلاح محسن في الدقيقتين 4 و51، فيما أحرز هدف غزل المحلة أحمد شوشة من ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل المصري البورسعيدي صدارة الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة فيما يحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

صلاح محسن رجل مباراة المصري وغزل المحلة

وحصل صلاح محسن لاعب المصري يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام غزل المحلة والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف.

