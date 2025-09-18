الخميس 18 سبتمبر 2025
أبرزها الأهلي ضد سيراميكا، حكام مباريات غدا الجمعة في الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وأبرزها الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

مباراة وادي دجلة ضد طلائع الجيش

مباراة سموحة ضد حرس الحدود

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سيراميكا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ المران بأداء عمليات الإحماء وجزء بدني خفيف، قبل أن يدخل لاعبو الفريق في تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية.

فيما خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وحازم جمال تدريباتهم تحت إشراف أمير عبد الحميد مدرب الحراس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

