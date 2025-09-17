الأزمات تضرب الأهلي قبل مباراة سيراميكا.. إصابة إمام عاشور بفيروس A.. زيزو يعاني من شد في العضلة الضامة.. وعدم حسم ملف المدرب الأجنبي يفاقم الأوضاع

يعيش النادي الأهلي أزمة كبيرة حاليا بعد سلسلة من النتائج السيئة بالدوري المصري والتي لم تعتاد عليها جماهير المارد الأحمر.

فعلى الرغم من الأسماء والنجوم في النادي الأهلي إلا أن البداية بالدوري تعتبر أسوأ بداية للمسابقة حسب تصريحات الجهاز الفني ونجوم الفريق السابقين.

الأهلي يستعد لمباراة هامة أمام سيراميكا كليوباترا يسعى فيها الفريق لتعويض خسائره السابقة منذ بداية الموسم.

إصابة إمام عاشور

وعلى الرغم من الاستعداد القوي إلا أن الفريق يعاني من حظ متعثر، حيث أثبتت نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرضه لعدوى فيروسية «فيروس الكبدي A».

اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وتواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان، على أن يتم تحديد برنامج علاجي خاص لتنفيذه خلال الأيام القادمة.

وتم اتخاذ إجراء وقائي قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، حيث خضع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبون لفحوصات شاملة، وجاءت نتائجها جميعا سلبية.

وقال الإعلامي أحمد شوبير: "إصابة إمام كانت في المعسكر، وهذا أخف فيروس قد يصيب الإنسان، ومشكلة هذا المرض أن اللاعب سيوضع في بيئة معينة حتى لا ينقل العدوى للآخرين، وهناك نظام طعام معين سيوضع له ما قد يتسبب في هبوط وزنه"، مشيرا إلى أن مروان عطية كان متوجدا معه في الغرفة والحمد لله سليم ولم يصب بالعدوى.

وأوضح “شوبير” أن سبب إصابة “عاشور” بـفيروس A كان نتيجة أكلة فاسدة تناولها اللاعب منذ 6 أسابيع خارج المنزل وبدأت آثارها تظهر عليه منذ أيام فقط.

وأضاف أن حالة اللاعب تحسنت كثيرًا عن الأيام الماضية ووظائف الجسم جيدة، ولكن سيتم وضعه تحت الملاحظة وتحديد موعد خروجه راجع لرأي الأطباء".

إصابة زيزو

فيما أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة، والتي شملت أشعة سونار ورنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وقال: إن اللاعب بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له، على أن يتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فور اكتمال شفائه.

وسيغيب زيزو عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، على أن يخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي لحسم موقفه من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 29 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ملف المدير الفني

فيما قال مصدر داخل الأهلي: إن ملف المدرب الأجنبي الجديد لم يحسم بعد في ظل فشل المفاوضات مع السويسري فيشر مدرب برلين الألماني السابق الذي اعتذر رسميا عن قيادة الأهلي بالإضافة إلى روي فيتوريا الذي رفضت لجنة التخطيط التفاوض معه.

كما شهد الملف التفاوض مع سانتوس مدرب البرتغال السابق، ولكن عمر المدرب الذي يصل إلى سبعين عاما، يبقى حائلا أمام المفاوضات بجانب فشله مؤخرا مع منتخب أذربيجان، وإقالته بعد ثلاث شهور فقط من تدريبه بعد الخسارة في تسع مباريات، والتعادل في مباراتين ومن ثم ابتعد عن الترشيحات.

أخطاء عماد النحاس

وكشفت قناة النادي الاهلي عن تقرير صادم بأخطاء عماد النحاس في إدارة مباراة إنبي في خروج الفريق متعادلا في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب.

وأشارت إلى أن النحاس ارتكب أربعة أخطاء فنية نستعرضها في التقرير التالي:

البداية مع فكرة الدفع بثلاث لاعبين ديفندر في نص الملعب، وهو ما أثر على حالة الفريق هجوميا بعد الاستعانة بكل من مروان عطية وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان في الوقت الذي كانت المباراة تحتاج إلى ثنائي فقط في خط الوسط.

الأزمة الثانية تمثلت في سحب محمد شريف مهاجم الفريق والدفع بجراديشار رغم حاجة الفريق لزيادة لاعبي الخط الهجومي، حيث كان بالإمكان سحب مدافع والدفع بمهاجم ثاني.

خطأ ثالث تمثل في الدفع بـ أحمد سيد زيزو وهو يعاني من الاصابة في فترة الإحماء وبعدها خسر الفريق جهوده وخسر تغيير أيضا مبكر بعد خروج اللاعب بعد أول ٢٥ دقيقة.

الخطأ الرابع تمثل في الإبقاء على محمود تريزيجيه حتى الأمتار الأخيرة من المباراة في الملعب رغم مستوى اللاعب والضغوط التي يتعرض لها بجانب تأخر الدفع بأشرف بن شرقي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

