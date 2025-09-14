الدوري المصري، وادي دجلة يعمق جراح كهرباء الإسماعيلية ويفوز عليه برباعية

الدوري المصري، انتهت مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام وادي دجلة، بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الإسماعيلية، فى ختام منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم كهرباء الإسماعيلية بهدف من ركلة جزاء عن طريق علي سليمان في الدقيقة 25.

وانتفض وادي دجلة هجوميا في الشوط الثاني، وسيطر عليه بالكامل، وأمطر شباك كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف بأقدام أحمد فاروق في الدقيقة 62 ويوسف أويا في الدقيقة 72 وأحمد فاروق مجددا في الدقيقة 74 ومحمود دياسطي في الدقيقة 88

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام وادي دجلة

دخل فريق كهرباء الإسماعيلية مباراته أمام وادي دجلة بتشكيل مكون من:

علي الجابري - محمد مدحت - سيف الخشاب - كريم يحيى - محمد سعيد - ممادو سيلا - أحمد حمزاوي - إسلام عبد النعيم - علي سليمان - محمد أوناجم - عمر السعيد.

تشكيل وادي دجلة أمام كهرباء الإسماعيلية

فيما دخل فريق وادي دجلة مباراة أمام كهرباء الإسماعيلية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، أحمد دجروج

الوسط: أحمد سكولز، سيف تقى، محمد عبد العاطى، يوسف ويا

الهجوم: محمود دياسطى، أحمد فاروق

البدلاء: حسن الحطاب، شادى ماهر، عمر عدلى، أحمد عرفات، ميس كاندروب، فرانك بولى، أحمد الشيمى

ترتيب كهرباء الإسماعيلية ووادي دجلة

بهذه النتيجة تجمد رصيد فريق كهرباء الإسماعيلية عند نقطتين في المركز الـ 21 والأخير، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 10 نقاط إرتقي بها للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

