بثنائية مبابي، ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق ريال مدريد، فوزا مثيرا على نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الأولى لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح أولمبيك مارسيليا الفرنسي التسجيل عن طريق تيموتي وياه في الدقيقة 22، فيما تعادل ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وتعرض كارفخال ظهير أيمن ريال مدريد لحالة طرد في الدقيقة 71 بعد تدخل عنيف على لاعب مارسيليا.

وفي الدقيقة 81 نجم كليان مبابي في تسجيل الهدف الثاني له وللميرنجي من ركلة جزاء.

تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة ماسيليا، عودة جود بيلينجهام بعد غياب دام شهرين تقريبًا إثر خضوعه لجراحة في الكتف، كما قام المدرب تشابي ألونسو باستدعاء إدواردو كامافينجا فيما يستمر غياب أنطونيو روديجير وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة، وكذلك يغيب البرازيلي عن إندريك عن قائمة ريال مدريد.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أيضًا يوفنتوس ومانشستر سيتي وموناكو بملعب سانتياجو برنابيو، بينما يلعب أربع مباريات أخرى خارج الديار ضد خيرات ألماتي وليفربول وأولمبياكوس وبنفيكا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، ودع المسابقة في الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد آرسنال الإنجليزي.

ويأتي ريال مدريد من انتصار في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد بهدفين لهدفين، ويتصدر ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في مبارياته الأربعة.

فيما تغلب مارسيليا على لوريان برباعية دون رد في الدوري الفرنسي، ويتواجد بالمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

