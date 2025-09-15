بعد التعادل مع إنبي، موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

تعادل النادي الأهلي، مع نظيره إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأحد، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لـ النادي الأهلي، في شباك نظيره إنبي بالدقيقة 34.

وفي الدقيقة 27 خرج أحمد سيد زيزو من المباراة بسبب الإصابة، فيما شارك بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وفي الوقت بدلا من الضائع قرر حكم الساحة طرد محمد الشناوي، بعد تدخله على مهاجم إنبي قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ويكتفي بإعطائه بطاقة صفراء.

وسجل أحمد العجوز هدف تعادل إنبي في مرمى النادي الأهلي، بالدقيقة 65 من ركلة جزاء.

تعرف على ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، في المقابل، يحتل إنبي المركز السابع برصيد 9 نقاط.

