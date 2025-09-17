الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام المصري في الدوري

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال مدرب غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة ضد المصري

موعد مباراة المصري ضد غزل المحلة 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المصري ضد غزل المحلة، باستاد السويس الجديد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء.

القناة الناقلة لمباراة المصري أمام غزل المحلة 

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري وغزل المحلة عبر قناة أون سبورت.

ويسعى النادي المصري لمصالحة جماهيره، بعد الهزيمة التي تلقاها أمام الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة الماضية، والتي أطاحت به من صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

 

وتُعد هذه الخسارة الأولى للمصري في الموسم الجاري، ليتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الثاني.

في المقابل، يسعى فريق غزل المحلة، بقيادة المدير الفني علاء عبد العال، لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في الدوري، ليجمع 8 نقاط وضعته في المركز التاسع.

ويقود مباراة المصري وغزل المحلة تحكيميا الدولي محمود بسيوني (حكمًا للساحة)، الدولي أحمد حسام طه وعلى علاء (مساعدين)، محمد ناصر (حكمًا رابعًا)، الدولي محمود عاشور وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).

علاء عبد العال غزل المحلة المصري

ads