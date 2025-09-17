الأربعاء 17 سبتمبر 2025
دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم على أتالانتا بثنائية في الشوط الأول

باريس سان جيرمان
تقدم باريس سان جيرمان، على نظيره أتالانتا، بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق ماركينيوس في الدقيقة 3، ثم أضاف كفاراتسخيليا الهدف الثاني بالدقيقة 39. 

واضاع باركولا ركلة جزاء لصالح النادي الباريسي في الدقيقة 44. 

تشكيل باريس سان جيرمان  أمام أتالانتا  
 

حراسة المرمي: شيفالير

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باشو، نونو مينديز

خط الوسط: رويز، جواو نيفيس، فيتينيا

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، مايولو، برادلي باركولا

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا


وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حيث تذيع مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا عبر شاشة beIN SPORTS 1.

قائمة باريس سان جيرمان 

أشرف حكيمي - ماركينيوس - إيليا زابارني- خفيتشا كفاراتسخيليا - فابيان رويز - جونزالو راموس - فيتينيا - لي كانج إن - لوكاس هيرنانديز - سيني مايولو - نونو مينديز - برادلي باركولا - لوكاس شيفالييه - وارن زايير إيمري - ماتفي سافونوف - إبراهيم مباي - ويليان باتشو - جواو نيفيز - ريناتو مارين.

