الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يكشف موقف نجمه بعد إصابته أمام هامبورج

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

الدوري الألماني، كشف نادي بايرن ميونخ، اليوم الإثنين، تشخيص إصابة لاعبه البرتغالي رافاييل جيريرو.

وأعلن البافاري في بيان، على موقعه الرسمي، أن جيريرو تعرض لإصابة طفيفة في عضلات البطن خلال مباراة الفريق أمام هامبورج في الدوري الألماني.

وأوضح البايرن أن الفحوصات الطبية التي أجرتها الطواقم المختصة، أكدت معاناة اللاعب من هذه الإصابة، مما سيجبره على التوقف عن اللعب في الفترة المقبلة.

ويبلغ جيريرو من العمر 31 عامًا، وسيبتعد مؤقتًا عن المشاركة مع الفريق البافاري حتى تعافيه بشكل كامل.

ويحتل بايرن ميونخ، صدارة الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين، على بوروسيا دورتموند صاحب الوصافة.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة تشيلسي، بعد غد الأربعاء، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي بايرن ميونخ رافاييل جيريرو البرتغالي رافاييل جيريرو جيريرو الدوري الألماني البايرن

مواد متعلقة

بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الثالثة

بايرن ميونخ يكتسح هامبورج بخماسية في الدوري الألماني

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

4 كوارث فنية ارتكبها عماد النحاس أمام إنبي (تقرير)

السياحة تحذر المواطنين من التعامل مع 4 كيانات تدعي تنظيم رحلات الحج والعمرة

وزير خارجية أمريكا: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من رد إسرائيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: الاعتداء على قطر ينتهك قواعد القانون الدولي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: القمة فرصة لموقف موحد ضد الاعتداء الإسرائيلي على قطر الأمين العام لجامعة الدول العربية: كفى صمتا على سلوك هذه الدولة المارقة التى أشعلت النيران في المنطقة أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم