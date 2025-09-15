بايرن ميونخ يكشف موقف نجمه بعد إصابته أمام هامبورج

الدوري الألماني، كشف نادي بايرن ميونخ، اليوم الإثنين، تشخيص إصابة لاعبه البرتغالي رافاييل جيريرو.

وأعلن البافاري في بيان، على موقعه الرسمي، أن جيريرو تعرض لإصابة طفيفة في عضلات البطن خلال مباراة الفريق أمام هامبورج في الدوري الألماني.

وأوضح البايرن أن الفحوصات الطبية التي أجرتها الطواقم المختصة، أكدت معاناة اللاعب من هذه الإصابة، مما سيجبره على التوقف عن اللعب في الفترة المقبلة.

ويبلغ جيريرو من العمر 31 عامًا، وسيبتعد مؤقتًا عن المشاركة مع الفريق البافاري حتى تعافيه بشكل كامل.

ويحتل بايرن ميونخ، صدارة الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين، على بوروسيا دورتموند صاحب الوصافة.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة تشيلسي، بعد غد الأربعاء، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

