رياضة

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة بعد قليل ضمن لقاءات الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.

 

تشكيل المصري لمباراة غزل المحلة

عصام ثروت  لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، حسن علي  لخط الظهر 
محمد مخلوف، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط 
عبد الرحيم دغموم  ، عمر الساعي، منذر طمين  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن  

ويجلس علي دكة البدلاء: 
محمود حمدي، كريم العراقي، أحمد منصور، عمرو سعداوي،  محمود حمادة  ،أحمد علي عامر، مصطفى أبو الخير  ، كريم بامبو، حسين فيصل.

 

موعد مباراة المصري وغزل المحلة في الدوري الممتاز 

 يلتقي فريق المصري البوسعيدي  نظيره غزل المحلة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، علي ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز

الزمالك والمصري 

وخاض المصري مساء السبت مباراته بالجولة السادسة من الدوري أمام نظيره فريق الزمالك، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.

ترتيب المصري وغزل المحلة

يحتل فريق المصري الترتيب الثاني بجدول الدوري برصيد 11 نقطة في حين يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 8 نقاط

ads