أخبار مصر اليوم: فتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والجامعات على هذه القطارات.. أول تعليق من الصحة بعد وفاة طفلين بعد تلقيهما التطعيمات.. وحقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه قد تم اجراء مراسم الاستقبال الرسمية، التي شملت اصطفاف الخيول، وعزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق المدفعية ٢١ طلقة، ثم التقاط صورة تذكارية للرئيس والسيدة قرينته وملك وملكة اسبانيا، وتلا ذلك عقد لقاء ثنائي مغلق بين الرئيس وملك إسبانيا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

استمع فيليبي السادس، ملك إسبانيا، لعرض من الرئيس السيسي حول جهود مصر الحثيثة للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى تقييم الرئيس للوضع في المنطقة، خاصة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، حيث أشاد ملك إسبانيا بجهود مصر في هذا الصدد طوال العامين الماضيين، بما في ذلك خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي أعدتها مصر وحظيت بدعم واعتماد على المستويين العربي والإسلامي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بعمل وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واللواء محمد بهجت أمين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، واللواء أحمد غازي، (الإدارة العامة للمرور)، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة إيمان نبيل، وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن اختفاء 5 قطع أثرية وتَحطم قطعة أخرى من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

اختفاء 5 قطع أثرية من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن هذا الأمر عارِ تمامًا من الصحة وأن جميع القطع الأثرية بالمتحف سواء المعروضة أو المخزنة موجودة بالكامل في أماكن عرضها أو تخزينها وفي حالة جيدة من الحفظ.

وأهابت وزارة السياحة والآثار كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل نشر أية معلومات تعمل على إثارة الرأي العام.

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، عن بدء تحرير اشتراكات العام الدراسي الجديد وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لأولياء أمور الطلبة تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، وانطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقالت الهيئة: “إنه تم اتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية”.

رصدت وزارة الصحة والسكان، واقعة أليمة تمثلت في وفاة طفلين توأم من مواليد 18 يوليو 2025، بمحافظة المنوفية، يوم 17 سبتمبر 2025، وذلك في نفس يوم تلقيهما التطعيمات الروتينية المقررة بجدول التطعيمات للأطفال في مركز دبركي الصحي.

ووفقًا للتقرير المبدئي الصادر عن قطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية، حضر الطفلان إلى الوحدة الصحية في الساعة 10:37 صباحًا لتلقي جرعة الشهرين، والتي شملت اللقاح الخماسي (تشغيلة 2864x0044)، ولقاح السابين (تشغيلة 2042624)، ولقاح السولك (تشغيلة X3J11).

شنت إدارة التموين بالصف اليوم الأربعاء حملة موسعة للتفتيش وضبط المخالفات، في إطار توجيهات وتعليمات السيد بلاسي، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التموين، بتشديد الرقابة التموينية على الأنشطة التجارية بدائرة مركز ومدينة الصف.

أبرز نتائج الحملة التموينية بالصف

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة، من بينها ضبط 40 جوال دقيق بلدي استخراج 87.5% زنة 50 كجم للجوال الواحد، وذلك داخل مخزن ومخبز سياحي، حيث تم التحفظ على الكميات وتحرير محاضر ضد المخالفين تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

