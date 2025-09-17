الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أخبار مصر

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية
كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن اختفاء 5 قطع أثرية وتَحطم قطعة أخرى من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

اختفاء 5 قطع أثرية من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن هذا الأمر عارِ تمامًا من الصحة وأن جميع القطع الأثرية بالمتحف سواء المعروضة أو المخزنة موجودة بالكامل في أماكن عرضها أو تخزينها وفي حالة جيدة من الحفظ.

وأهابت وزارة السياحة والآثار كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل نشر أية معلومات تعمل على إثارة الرأي العام. 
 

