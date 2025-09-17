الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة يلتقي عددا من المؤثرين لبحث توسيع حملة "احنا مصر"

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
ads

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لقاءً مع مجموعة من المؤثرين المصريين وأصحاب المحتوى الرقمي الهادف والراقي، الذين يتمتعون بقاعدة متابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك للترويج للمقصد السياحي المصري والمشاركة في حملة إحنا مصر.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتعظيم الاستفادة من أدوات التسويق السياحي الإلكتروني باعتباره أحد أبرز الوسائل الحديثة والفعّالة في صناعة السياحة.

إبراز التنوع الفريد الذي تتميز به مصر من منتجات وأنماط سياحية متعددة

يأتي هذا اللقاء في ضوء استراتيجية الوزارة، التي تركز على إبراز التنوع الفريد الذي تتميز به مصر من منتجات وأنماط سياحية متعددة، تحت شعار: "مصر.. تنوع لا يُضاهى"، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة والأولى على مستوى العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية. 

وخلال اللقاء، أكد وزير السياحة والآثار، علي أن المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي شركاء في الترويج السياحي لمصر داخليًا وخارجيًا، وتسعى الوزارة لدعمهم وتوفير كل السبل التي تساعدهم على تقديم محتوى راقٍ يعكس الصورة الحقيقية للمقصد السياحي المصري.

الوصول إلى شرائح متعددة وجديدة من السائحين

كما أوضح أن الوزارة تعمل وفق محاور متعددة في هذا المجال، من أبرزها استضافة مدوني السفر والمؤثرين من مصر ومختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الآلية الترويجية أصبحت إحدى الأدوات الأكثر تأثيرًا في الوصول إلى شرائح متعددة وجديدة من السائحين، حيث تتيح استعراض تجارب مباشرة وأصيلة تلقي الضوء على الحضارة المصرية العريقة، والتنوع الثقافي، والمناظر الطبيعية الخلابة، والشواطئ الرائعة والحياة العصرية النابضة بالحياة، كما تقدم صورة متكاملة عن تنوع المقصد السياحي المصري.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة العديد من الرؤى والأفكار المبتكرة للترويج السياحي عبر المنصات الرقمية الخاصة بالمؤثرين، إلى جانب استعراض سبل رفع الوعي السياحي والأثري لدى المجتمع المصري، لا سيما من خلال حملة “إحنا مصر” التي أطلقت الوزارة مرحلتين منها لتسليط الضوء على أهمية السياحة للاقتصاد القومي، ودور السلوكيات الإيجابية والقيم الأصيلة للشعب المصري في دعم صورة مصر السياحية. 

كما تم التأكيد على التعاون بين المؤثرين والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لترجمة المحتوى الرقمي الخاص بهم، والمتسق مع استراتيجية الوزارة، وإطلاقه عبر المنصات الرسمية للهيئة في الأسواق السياحية المستهدفة. 

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على أن يكون هذا التعاون ممتدًا ومستمرًا من خلال اجتماعات دورية لمتابعة ما تحقق من إنجازات، وتبادل للأفكار، ووضع الخطط الترويجية الجديدة بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

حضر اللقاء أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الاستراتيجيات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام علي إدارة العلاقات الدولية والاتفاقات، وسوزان مصطفي مدير عام الترويج السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأسامة إبراهيم عضو إدارة الترويج السياحي بالهيئة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار منصات التواصل الاجتماعي حملة إحنا مصر

مواد متعلقة

السياحة تطلق المرحلة الثانية من حملة "احنا مصر"

لمواجهة النصب على المواطنين، السياحة تعلن قائمة شركات الحج المعتمدة (رابط مباشر)

الأكثر قراءة

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

السيسي يرحب بملك إسبانيا في أول زيارة لمصر

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل فى العمل

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads