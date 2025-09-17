قرينة السيسي: لقاء ملكة إسبانيا حمل روحًا من الصداقة والتعاون الإنساني بين بلدينا (صور)

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إن لقاء الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، حمل روحًا صادقة من الصداقة والتعاون الإنساني بين بلدينا، مرحبة بالملك والملكة بكل محبة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، في أول زيارة دولة يقوم بها الملك الإسباني إلى مصر



