مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته بفيروس "A"

أكد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن التعافي من الإصابة بفيروس A يحتاج لمدة من أسبوعين إلى 4 أسابيع، مشيرا إلى أن مدة التعافي ترجع إلى حالة المريض والجهاز المناعي للمصاب.

كان قد أثار الإعلان عن إصابة نجم الأهلي إمام عاشور، بفيروس الكبد الوبائي A حالة من القلق بين جماهير النادي الأهلي.

وأشار الدكتور مصطفى محمدي إلى أن التهاب الكبد الوبائي "أ" من الأمراض الفيروسية المعدية التي تثير القلق بين الناس نظرًا لسهولة انتقاله، خاصة عبر الطعام أو الشراب الملوث.

وتؤكد الدراسات الطبية أن اتباع عادات النظافة الصحية الجيدة، وفي مقدمتها غسل اليدين بانتظام، يمثل خط الدفاع الأول ضد الإصابة.

كما أن توخي الحذر عند اختيار مصادر الطعام والشراب يقي الشخص من أن يكون ضحية لمأكولات أو مشروبات ملوثة.

التطعيم وسيلة وقائية فعالة

وأكد استشاري أمراض الباطنة، أن التطعيم هو الوسيلة الأنجع للوقاية من الإصابة بالفيروس، إذ يعد آمنا وفعالًا للغاية، حيث يوفر حماية قد تصل إلى 100% من خطر العدوى.

ويشير الأطباء إلى أن جرعة واحدة من اللقاح، إذا أعطيت في غضون أسبوعين من التعرض للفيروس، تمنح تأثيرا وقائيا ملحوظا، وينصح بإعطاء اللقاح للأطفال ابتداءً من عمر سنة، على جرعتين يفصل بينهما من 6 إلى 12 شهرًا، دون الحاجة إلى جرعات منشطة مستقبلًا.

ويتميز فيروس التهاب الكبد "أ" بقدرته على العيش خارج الجسم لأشهر، لكنه يفقد نشاطه عند رفع حرارة الطعام إلى 85 درجة مئوية لمدة دقيقة واحدة فقط، كما أن تطهير الأسطح بالكلور يقضي عليه تمامًا، ويتعافى معظم المرضى دون أن يتعرض الكبد لأي تلف دائم.

وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من الإصابات تحدث قبل سن العاشرة.

طرق انتقال فيروس A

ينتقل الفيروس بطرق متعددة، أبرزها:

تناول طعام أو شراب ملوث ببراز شخص مصاب.

الاحتكاك المباشر مع مصاب أو مع أسطح ملوثة.

بعض الممارسات الجنسية مع شخص مصاب قد تمثل أيضًا مصدرًا للعدوى.

أعراض فيروس A

يمكن أن تمر الإصابة دون أعراض واضحة، أو قد تظهر بصورة أعراض تشبه الإنفلونزا، مما يجعل تشخيص الكثير من الحالات صعبًا، وعلى عكس فيروسات الكبد الأخرى مثل "بي" و"سي"، فإن التهاب الكبد "أ" لا يسبب إصابة مزمنة.

وعندما تظهر الأعراض، فإنها تشمل:

إرهاق شديد وضعف عام.

قيء وغثيان مفاجئ.

إسهال وآلام بالبطن، خاصة في الجزء العلوي الأيمن.

فقدان الشهية وارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

آلام بالمفاصل.

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).

تغيّر لون البول والبراز.

ويؤكد الأطباء أن اليرقان عند حديثي الولادة يختلف تمامًا عن اليرقان المصاحب لالتهاب الكبد "أ"، حيث إن لكل حالة أسبابها المستقلة.

فترة الحضانة والعدوى

وأكد استشاري الباطنة أنه تظهر أعراض المرض عادة بعد 15 إلى 50 يومًا من الإصابة، بمتوسط 28 يوم، وخلال هذه الفترة يكون الشخص المصاب قادرًا على نقل العدوى قبل أسبوعين من ظهور الأعراض ويستمر في نقلها لمدة أسبوع أو أكثر بعدها.

مناعة تدوم مدى الحياة

وأشار إلى أن الجانب الإيجابي في هذا المرض أن المريض الذي يصاب به مرة واحدة لا يصاب به مجددًا، حيث إن الأجسام المضادة التي تتولد خلال الإصابة الأولى تمنحه وقاية دائمة مدى الحياة.

