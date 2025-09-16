مصر تحتفل باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون 2025

احتفلت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون، باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون، تحت شعار "من العلم إلى العمل العالمي، بمناسبة مرور أربعين عامًا على توقيع اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.

وتعد الاتفاقية ممهدة لطريق بروتوكول مونتريال، وأصبحت مثالا يحتذى به في العمل الدولي المشترك من أجل حماية كوكب الأرض.

حضر الاحتفال الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد الزرقا الخبير البيئى، والدكتورة سلوى الطيب أول مدير تنفيذى لوحدة الأوزون، وعدد من الخبراء وقيادات وزارة البيئة، ولفيف من الإعلاميين وممثلى عدد من الوكالات الدولية، والجهات الحكومية والشركات الصناعية.

وأكد الدكتور على أبو سنة، أن شعار الاحتفالية يجسد رحلة امتدت أربعة عقود، انطلقت من نتائج علمية دقيقة، وتحولت إلى التزامات وأفعال على أرض الواقع، لتبرهن على أن العمل الجماعي قادر على صنع فارق حقيقي في مواجهة التحديات البيئية.

ولفت إلى أن بروتوكول مونتريال أثبت أن التعاون الدولي يمكن أن يحقق إنجازات غير مسبوقة في حماية البيئة وصون مواردها، حيث التزمت جميع الدول بالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بما أسهم في تقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وساهم بشكل مباشر في جهود التصدي لتغير المناخ.

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة، أن مصر كانت من أوائل الدول التي التزمت بتنفيذ بنود اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، حيث شهد عام ۱۹۹۲ تنفيذ أول مشروع عالمي في إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال صناعة فوم العزل الحراري، ومنذ ذلك الحين وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، تبنت مصر برامج طموحة وناجحة للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في مختلف القطاعات الصناعية، مع التوسع في استخدام بدائل صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن اتفاقية فيينا نموذجًا ناجحًا من التعاون الدولى نسعى لتكراره بالنسبة للتلوث البلاستيكى بالوصول لاتفاق ملزم يساهم فى الحد والتخلص من البلاستيك أحادى الاستخدام.

أربعون عاما على توقيع اتفاقية فيينا

وأضاف أبو سنة أن الاحتفال هذا العام بمرور أربعين عاما على توقيع اتفاقية فيينا، يؤكد على التزام مصر المستمر بتحويل العلم إلى عمل، من خلال الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات التي تضمن استدامة هذا التحول لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، موضحًا أن مصر نجحت فى توفير الدعم المادى والفنى للتخلص من استخدام المواد المستنفذه للأوزون بجميع القطاعات الصناعية، حيث أقتصر استيراد هذه المواد منذ بداية العام فقط على تلبية احتياجات قطاع صيانة الأجهزة والمعدات لحين ايقاف استخدامها وتخريدها.

وبين أنه تم إنشاء أول مركز لتجميع واستصلاح وتهيئة المواد لإعادة الاستخدام؛ مما يقلل الطلب على الاستيراد بالإضافة الى تحقيق منافع بيئية ناتجة عن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وخلق فرص اقتصادية جديدة، بما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي العالمي ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

وشدد أبو سنة على أن مصر ماضية في تعزيز التعاون مع شركائها على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات البيئية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.

وشهدت الاحتفالية تكريم رئيس جهاز شئون البيئة لعدد من الشركات العاملة فى مجال التبريد والتكييف، كما تم عرض فيلم تسجيلى حول إنجازات وحدة الأوزون للتخلص التدريجى من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.

